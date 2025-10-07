NASCAR busca un acuerdo dirigido por la corte en Michael Jordan 23xi demanda

En el último desarrollo en el NASCAR pleitoEl organismo sancionador le ha pedido formalmente al tribunal que celebre una conferencia de asentamiento judicial, lo que indica una creciente urgencia para resolver la demanda antimonopolio NASCAR de alto perfil antes de llegar al juicio.

NASCAR está buscando una forma ordenada de alcanzar un compromiso que podría ayudar a la organización a evitar que un fallo amenaze la estructura de su sistema de fletadores.

Mientras que varios equipos charter han mostrado interés en poner fin a la disputa, 23xi carreras, copropiadas por Michael Jordansigue dudando sobre cambiar el proceso de mediación en esta etapa.

NASCAR busca una solución dirigida por la corte en medio de tensiones en curso

En presentación reciente Con el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, NASCAR presionó para la introducción de un proceso de liquidación dirigido por la corte.

«La disposición de las partes para resolver este asunto, junto con los intereses de los demás en el deporte y el tribunal para ver este caso resuelto, sugiere que una conferencia de acuerdo judicial sería una forma significativa de facilitar un acuerdo».

La presentación agrega que ambas partes han mostrado una voluntad de hablar, pero el progreso se ha estancado.

«Las partes han indicado la voluntad de resolver este caso y han intentado hacerlo a través de conferencias de mediación y liquidación. Otros titulares de la carta han indicado que desean que este litigio se resuelva».

Al proponer una conferencia de asentamiento judicial, NASCAR espera traer un juez que pueda ayudar a dirigir las conversaciones y ofrecer información sobre cómo un jurado podría interpretar el complejo caso antimonopolio de NASCAR. La medida sigue meses de mediación privada fallida y una preocupación creciente de equipos no litigantes que temen que un juicio en toda regla pueda desestabilizar la estructura financiera del deporte.

NASCAR argumenta que tener un juez como mediador, que habla directamente con la propiedad 23xi/FRM/NASCAR, que el juez puede explicar mejor/llevar más peso para explicar las fortalezas/debilidades de su caso y todas las consecuencias/riesgos de ir a juicio y ayudar a resolver el caso. https://t.co/nxk1k7yobb – Bob Pockrass (@bobpockrass) 7 de octubre de 2025

Sin embargo, todavía depende de la corte aprobar la solicitud de NASCAR. Los jueces en este distrito a veces ordenan conferencias de liquidación en esta etapa, después de que el descubrimiento ha cerrado y antes del juicio, pero solo cuando ambas partes muestran una preparación genuina para negociar.

23xi Racing retrocede el enfoque de asentamiento de NASCAR

Mientras que NASCAR retrata la moción como un esfuerzo proactivo, 23xi carrerasel Michael Jordan El equipo de NASCAR, copropietario de Denny Hamlin, se ha resistido a la idea. Sus abogados argumentan que reemplazar al mediador actual con un oficial judicial podría deshacer el progreso ya realizado en discusiones privadas. Los deportes de motor 23XI y Front Row prefieren seguir trabajando con el mediador Jeffrey Mishkin, quien está familiarizado con los detalles de la disputa.

Su postura es que la continuidad es esencial si se debe llegar a un acuerdo antes del juicio. Aún así, varios equipos chárter que no están directamente involucrados en la demanda han expresado la frustración, instando a una resolución a evitar daños a largo plazo al modelo de negocio charter de NASCAR, que define los derechos de propiedad del equipo, las entradas garantizadas y el intercambio de ingresos.

El acto de equilibrio de Michael Jordan en la demanda antimonopolio

En agosto, Michael Jordan dejó en claro su posición mientras se dirigía a la demanda de 23xi Racing NASCAR.

«Espero poder ir al fuego. Si tengo que luchar contra esto hasta el final, para mejorar el deporte, lo haré».

Al mismo tiempo, dejó la puerta abierta al compromiso.

«Siempre hemos estado abiertos a un acuerdo. Siempre lo hemos sido. Nunca hemos sacado eso de la mesa».

La postura dual de Jordan, el desafío mezclado con la diplomacia, captura perfectamente donde se encuentra el caso hoy. La última moción de NASCAR podría representar la oportunidad final para evitar una prueba de alto riesgo que podría remodelar el negocio de las carreras de autos de valores.

A medida que avanza la fecha límite de diciembre, una cosa está clara: esta demanda de NASCAR no se trata solo de contratos, se trata de control, estabilidad y la dirección futura de todo el deporte.