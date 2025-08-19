NASA, Asistente de espacio médico con IA de Google Test AI

NASA Y Google está colaborando para probar un asistente médico con IA diseñado para apoyar a los astronautas en misiones de larga duración, donde los retrasos en la comunicación con la Tierra hacen que las consultas médicas imposible.
Están probando una prueba de concepto para un asistente digital de Oficial Médico de la tripulación (CMO -DA), un tipo de sistema de apoyo a la decisión clínica (CDSS). El asistente digital proporcionaría apoyo médico a los astronautas que operan más allá de la órbita terrestre baja, como en misiones a la Luna y Marte.
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo