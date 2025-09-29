Narji decidió concentrarse en ser un granjero, su esposa llamó su hábito como una persona estresada

Tangerang, Viva – comediante Narji Ahora más destacado no por su acción escénica, sino por su seriedad en el mundo de la agricultura. De su nueva actividad, surgió un hábito único que consideraba importante: hablar con los árboles que cuidaba.

Según Narji, el hábito no es algo extraño, sino una forma de aprecio por las criaturas creadas por Dios. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«A veces (si nuevamente) Nanam, la misma esposa se considera: ‘Papá es como una persona estresada, de todos modos? ¿Cómo es que el árbol está invitado a decir'», dijo Narji imitando los comentarios de su esposa, conocido por el equipo de medios en South Tangerang, domingo 28 de septiembre de 2025.

El antiguo grupo de comedia de Cagur también confirmó la razón.

«Bueno, a pesar de que no respondió, no habló, las criaturas de compañeros de Dios (tuvieron que interactuar)», dijo nuevamente.

Narji reclamó sus palabras en diferentes árboles, dependiendo del propósito de la planta fue plantada. Para los árboles ornamentales, solía dar oraciones para crecer saludable y beneficiar al medio ambiente.

«Soy Nanam, ‘eres fértil aquí, sí. Cultives, esperas que puedas darme oxígeno y dar un sabor genial en mi casa'», dijo.

En cuanto a los árboles preparados para la venta, Narji rezó para que la planta obtuviera un nuevo propietario que estuviera atento.

«Bueno, si los árboles que son intenciones se venden, ‘Sí, espero que obtengas un lugar más decente, obtengas un cuidado más intenso'», dijo con una sonrisa.

Sorprendentemente, el hábito en realidad tuvo un impacto real.

«Alhamdulillah, así a veces se vende rápidamente», dijo.

Para Narji, hablar con árboles también es una forma de educar a sus hijos para respetar la vida.

«El árbol es una criatura viviente, sí. A papá no le gusta si haces morir el árbol o estás inyectando. Además, señala el árbol con los pies», dijo.

El amor de Narji por el mundo de la plantación comenzó con una formación familiar que había sido propietaria de tierras agrícolas en Pamulang. Ahora, no solo canaliza sus pasatiempos, sino que también alienta a la generación más joven a tener más confianza en elegir los caminos agrícolas como futuro.