Narayan Rane insinúa su retiro en un emotivo discurso durante el evento de felicitación







Líder del Partido Bharatiya Janata (BJP) y Miembro de Lok Sabha El diputado Narayan Rane insinuó el domingo que se retiraría de la política activa, diciendo que «decidió quedarse en casa» y centrarse en los intereses comerciales de su familia, informó la agencia de noticias PTI.

El ex Ministro Principal de Maharashtra, de 73 años, también señaló la prevalencia de conspiraciones en la política actual, lo que fortaleció su decisión de alejarse de la vida pública.

«Ahora he decidido quedarme en casa. Les diré a mis dos hijos que vivan una vida feliz. Después de mí, la política de desarrollo será impulsada por Nilesh (Shiv Sena) y Nitesh (ministro de estado). Cuando llamen, respondan», dijo Rane a los trabajadores del partido en una felicitación pública celebrada en su distrito natal de Sindhudurg, a 450 kilómetros de Mumbai.

El veterano líder dijo que la edad avanzada y el agotamiento habían influido en su decisión, informó PTI. Como sus dos hijos están bien asentados en la política, dijo que era hora de que alguien de la familia se concentrara en los asuntos comerciales.

Hablando con emoción, Rane instó a los trabajadores del partido a continuar con su buen trabajo y seguir comprometidos con el servicio público. Al reflexionar sobre su largo viaje político, dijo que todavía vivía una vida sencilla y consideraba a la humanidad su verdadera religión.

Reconoció que enfrentó obstáculos y oposición en el pasado y en el presente, pero optó por no hablar de quienes trabajaron en su contra.

Direccionamiento mahayuti Rane llamó a la unidad y advirtió contra la política únicamente para obtener ganancias financieras, diciendo que tales ganancias no duran, informó PTI. También advirtió contra el odio en la política y enfatizó que se debe priorizar el partido por encima de los intereses personales.

Rane dijo que se había sentido profundamente conmovido por el amor mostrado por el pueblo de Sindhudurg después de su victoria en Lok Sabha y afirmó que sus contribuciones al desarrollo del distrito fueron incomparables. Desafió a los críticos a nombrar a cualquier líder, pasado o presente, que haya realizado un trabajo comparable.

Rane sirvió como Ministro Principal de Maharashtra en 1999 con el partido indiviso Shiv Sena, posteriormente se incorporó al Congreso y ocupó cargos ministeriales en varias ocasiones. Se pasó al BJP, se desempeñó como ministro de la Unión entre 2021 y 2024 y ganó las elecciones del Lok Sabha de 2024 frente a Ratnagiri-Sindhudurg.

(Con entradas PTI)





Fuente