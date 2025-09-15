Napoli y Juventus Perfect, Jay Idzes et al ganan el primero

Italia, Viva – Tercera semana Serie A 2025/26 presenta una serie de resultados interesantes, domingo 14 de septiembre de 2025. Napoli Y Juventus continúa mostrando su dominio en la parte superior con un registro perfecto, temporal Sassuolo reforzado Jay idzes Finalmente ganó la victoria inaugural esta temporada.

Sassuolo, el equipo de promoción de la Serie A esta temporada, conquistó con éxito Lazio 1-0 en el estadio Mapei. El gol único de la victoria fue anotado por Alieu Fadera, un jugador de préstamo de Como, que agarró el balón a través del reflejo de la rodilla después de utilizar un cabezazo con el Muharemovic.

Jay Idzes parecía sólido en la línea de fondo, manteniendo la defensa de Sassuolo resistente durante todo el juego. Esta victoria se convirtió en el consuelo de Lara después de dos derrotas sucesivas de Napoli y Cremonese, y nombró a Sassuolo al puesto 14 con tres puntos.

Milán es genial en los cinco primeros

AC Milan también ganó una victoria importante al entretener a Bolonia en el San Siro. Luka Modric se convirtió en un héroe con su único objetivo que utilizó el cebo de Alexis Saelemakers.

Otros tres puntos hicieron que el Rossoneri recolecte seis puntos de tres partidos y ingresó a las cinco mejores clasificaciones, solo perdió una diferencia de goles de Cremonese.



Juventus vs Inter Milán Duelo

Atalanta registró la primera victoria esta temporada después de aplastar a Lecce 4-1 en el estadio Gewiss. Charles de Ketelaere se convirtió en la estrella del campo con dos goles, redimiendo dos empates anteriores contra Pisa y Parma.

Por otro lado, Napoli y la Juventus se desempeñaron perfectamente con tres victorias de tres partidos. Napoli derrotó a Fiorentina 3-1, mientras que la Juventus ganó un dramático 4-3 sobre el Inter de Milán en el Derby d’Alaalia.

Cremonese, que acaba de jugar dos partidos y ha recogido seis puntos, todavía tiene la oportunidad de pegar a Napoli y la Juventus. El equipo fortalecido por el portero del Equipo Nacional Indonesio, Emil Audero, se enfrentará a Hella Verona el lunes (15/09) HRS nocturnos. Si ganan, pueden igualar los puntos de dos gigantes italianos.

Resultados del partido de la Serie A 3ra semana

Cagliari 2-0 Parma

Juventus 4-3 Inter Milán

Fiorentina 1-3 Nápoles

Como Roma 0-1 Torino

Atalanta 4-1 Lecce

Pisa 0-1 Udinese

Sassuolo 1-0 Lazio

AC Milán 1-0 Bolonia

Klasemen Serie A