Napoli y como Roma están adjuntos, el dúo Milán acecha

Italia, Viva – Sexta semana Serie A 2025/2026 presenta una competencia feroz en la parte superior. Napoli Y Como romaníes Ahora ambos recogen 15 puntos, pegándose entre sí en posiciones una y dos clasificaciones.

Napoli encabezó la clasificación gracias a las diferencias de goles (+6) después de ganar una victoria importante los fines de semana. El rendimiento constante del escuadrón de Sky Blue es una señal fuerte de que están listos para competir nuevamente en la caza de Scudetto esta temporada.

Justo debajo, como Roma Asuha Gian Piero Gasperini también parecía impresionante con puntos idénticos, 15 de seis partidos. Giallorossi mantiene su tendencia positiva y continúa presionando a Napoli en la parte superior.

En tercer y cuarto posiciones hay dúo Milán – AC Milán Y Inter Milán -En de los cuales se embolsaron 14 y 12 puntos. Ambos todavía están en una distancia segura para superar la parte superior de la clasificación, prometiendo feroces batallas en las siguientes semanas.

La Juventus completa los cinco primeros con 12 puntos, seguido de Atalanta (10) y Torino (9). Mientras que Bolonia, Como y Sassuolo habitaban las posiciones de ocho a diez.

Por otro lado, el tablero inferior comenzó a estar habitado por equipos que tuvieron dificultades para encontrar el mejor rendimiento. Génova y Pisa se convirtieron en los dos equipos inferiores con cada uno de ellos solo recolectaron 2 puntos, mientras que Empoli estaba ligeramente por encima de él con 3 puntos.

Siguiente Klasemen Serie A Hasta la sexta semana:

Napoli – 15 puntos (+6) Como romaníes – 15 puntos (+5) AC Milan – 14 Poin (+3) Inter Milán – 12 Poin (+6) Juventus – 12 puntos (+4) Atalanta – 10 puntos (+2) Bolonia – 10 puntos (+2) Como – 9 puntos (+0) Sassuolo-8 puntos (-1) Cremonese-8 Poin (-2) Cagliari-8 Poin (-4) Udinese-7 puntos (-4) Lazio-7 Poin (-4) Parma-5 puntos (-4) Lecce-5 Poin (-5) Turin-5 Poin (-5) Fiorentina-4 Poin (-8) Empoli-3 puntos (-9) Puntos Geno-2 (-7) PUNTOS PISA-2 (-8)

La competencia en la Serie A se está poniendo más caliente. Con una diferencia de punto delgado en la parte superior, la lucha por la posición superior puede cambiar en cualquier momento. Napoli y como Roma pueden sobresalir por un tiempo, pero el dúo Milán claramente no quiere rendirse.