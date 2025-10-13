Naomi Watts sobre su viaje desde ‘Mulholland Drive’ hasta el Paseo de la Fama

Naomi Watts Tiene dos nominaciones al Oscar y fue nominada al Emmy 2024, pero hay algo diferente en el último honor que está a punto de recibir. La idea de que su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood estará allí para que lo vean familiares, amigos y compatriotas de la industria, sin mencionar a los fanáticos, turistas y cualquier otra persona que pase por ese tramo de acera, lo hace sentir, bueno… concreto. Literalmente.

“Ni siquiera puedo creerlo”, dice sobre el galardón, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Es interesante, porque tengo todo tipo de síndrome del impostor. Siempre sentí que se suponía que debía luchar, que debía seguir probándome a mí mismo, y esto surgió de la nada. Es realmente encantador».

La ceremonia del 13 de octubre será un hito para una carrera que ya abarca más de dos décadas, desde su destacado papel en David Lynch‘s neo-noir de Los Ángeles “Calle Mulholland” a su reciente serie de colaboraciones con ryan murphy (recuento actual de proyectos: cuatro, incluido el drama legal que pronto debutará “All’s Fair”).

Watts se sintió atraído por la actuación a una edad temprana. La actriz, que nació en Inglaterra, recuerda haber visto a su madre actuar en una obra local en Shoreham, Kent, cuando tenía alrededor de 4 o 5 años, y no entendía por qué no saludaba a su hija entre el público. Finalmente, “para sacarme de mi frustración”, su madre le guiñó un ojo y la saludó con la mano, y la joven Watts quedó transportada: “Pensé, ese es un mundo del que quiero ser parte”.

Ese amor por la actuación la llevó a mudarse de Inglaterra a Australia a los 14 años (su madre prometió ponerla en una clase de actuación para facilitar la transición) y luego a sus primeros años trabajando en Australia y luchando por encontrar su lugar en Hollywood. “Prácticamente me consideraban incontratable”, recuerda Watts sobre ese período de finales de los noventa. «Reprobaba audiciones una y otra vez, o entraba en una película y la cortaban o la eliminaban. Simplemente fue mala suerte». Pero esa suerte se revirtió cuando la directora de casting Johanna Ray la llamó para un piloto de televisión en el que estaba trabajando Lynch.

El método de elección de Lynch, eligiendo actores a considerar basándose en fotografías de rostros, significó que sus probabilidades eran mejores, y acortó unas vacaciones familiares para reunirse con él. «En el momento en que entré, me sentí diferente», recuerda Watts. «Él estaba presente. Me estaba haciendo preguntas. Fue muy diferente a cualquier audición anterior a la que hubiera asistido: había tantas en las que había una fila de personas, había que esperar dos horas, había que conducir a través de la ciudad para llegar allí y luego regresar al día siguiente, y la gente apenas te miraba. Pero David simplemente se iluminó y pude conectarme con él de una manera diferente».

Cuando ABC rechazó el piloto, Lynch lo reformuló como una película y su historia de Hollywood se convirtió en la revelación de Watts en Hollywood. Estrenada en 2001, “Mulholland Drive” recibió elogios generalizados de la crítica, al igual que las actuaciones duales de Watts como la joven e ingenua Betty Elms y la amargada y endurecida Diane Selwyn, dos matices muy diferentes de la experiencia de Los Ángeles.

Lynch (que murió en enero de 2025) le dijo al LA Times en 2001 que “vi a alguien que sentí que tenía un talento tremendo, y vi a alguien que tenía un alma hermosa, una inteligencia, posibilidades para muchos roles diferentes, por lo que era un hermoso paquete completo”.

Casi un cuarto de siglo después, todavía se habla con reverencia tanto de la película como de la(s) interpretación(es) de Watts. No ha visto la película desde hace unos 20 años, aunque quiere volver a verla. «Tendría un significado completamente diferente ahora que David se ha ido. Sólo desearía que pudiera estar allí», dice.

El triunfo de “Mulholland” puso a Watts en el mapa y en el radar de otros cineastas importantes. En los años siguientes, apareció en películas de Gore Verbinski (“The Ring”), Alejandro González Iñárritu (“21 Grams”, y su primera nominación al Oscar), David O. Russell (“I Heart Huckabees”), Peter Jackson (“King Kong”), David Cronenberg (“Eastern Promises”) y JA Bayona (“The Impossible”, su segundo Oscar). asentir), por nombrar algunos. Ese impresionante currículum abarca espectáculos de gran éxito y dramas íntimos, y gran parte de ellos se relacionan con temas de dolor e identidad, cosas que ha tenido que investigar en su propia vida. «Perdí a mi padre muy joven y luego nos mudamos mucho. Mi mamá estaba tratando de recuperarse, [I went through] varias escuelas y condados diferentes en el Reino Unido y luego se mudaron de país. Entonces [that concept of] tener que remodelarme. ¿Cómo encajo?”

En los últimos años, aunque Watts ha mantenido una serie de créditos cinematográficos (entre ellos dramas como “Emmanuelle”, “Penguin Bloom” y actuar contra un coprotagonista canino en “The Friend”), ha realizado algunos de sus mejores trabajos en la pantalla chica, gran parte de ellos con Murphy. Después de protagonizar su serie de suspenso de 2022 “The Watcher”, Watts se ha unido a la lista de actores a los que Murphy recurre una y otra vez.

Trabajar con él «ha sido increíblemente significativo en este momento de mi vida», dice Watts, y agrega: «Confío en él de todo corazón… Es muy bueno con las mujeres. Es muy raro que puedas trabajar junto a otras mujeres; generalmente eres tú y un grupo de hombres. Pero más de una vez, he trabajado con un grupo de mujeres excelentes» en sus proyectos. Esas colaboraciones también incluyen su trabajo nominado al Emmy como Babe Paley en “Feud: Capote vs. the Swans”; el “escapismo” y el “drama jugoso” de “All’s Fair”; y un arco invitado de tres episodios como Jacqueline Kennedy Onassis en la próxima “American Love Story”, centrándose en John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy.

Watts será la primera en notar que su carrera no ha sido una trayectoria directa ascendente: ella hace un movimiento de arriba a abajo para ilustrar, en comparación con los movimientos de arriba hacia arriba que otros podrían experimentar. Parte de eso se debe a que tomó riesgos o se tomó el tiempo para estar presente para sus hijos. Pero esa conciencia de que nada de esto fue fácil o rápido es parte de lo que continúa impulsándola, y no tiene planes de reducir el ritmo.

Si bien le encanta su trabajo con Murphy y la familia que ha encontrado en él y en ese equipo, también le entusiasma esforzarse al “trabajar con gente nueva y emocionante que hace cosas audaces, cosas que me sacan de mi zona de confort”. Tiene proyectos en el horizonte que entran en ese ámbito, dice, y está ansiosa por hacer más comedia después de su aparición en la serie de comedia romántica de Lena Dunham, «Too Much».

Pero primero, hay una estrella del Paseo de la Fama que revelar. Murphy será una oradora en la ceremonia, y otros asistentes podrían incluir a su coprotagonista de “Mulholland”, Justin Theroux, y a Edward Norton, quien trabajó con ella en “The Painted Veil”. Espera que asistan algunas de las damas de “All’s Fair”, y tal vez también su coprotagonista de “St. Vincent” y “The Friend”, Bill Murray (“¡Nunca se sabe con él!”, señala riendo).

La magnitud del momento no se le escapa. «Luché durante tanto tiempo. Estoy tan familiarizado con ese lado de las cosas más que con esta increíble buena suerte, celebraciones como esta. Es maravilloso». Incluso se podría decir que es el material del que están hechos los sueños de Hollywood.

Hoja de consejos

QUÉ Naomi Watts recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

cuando 11:30 am, 13 de octubre

DÓNDE 6201 Hollywood Boulevard, Hollywood

WEB http://www.walkoffame.com