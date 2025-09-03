Naomi Osaka vs. Karolina Muchova H2H, Predicción, probabilidades y más

La sesión nocturna de hoy en Arthur Ashe comenzará con un enfrentamiento muy esperado entre el cuatro veces campeón de Grand Slam Naomi Osakay máquina de carreras destacadas Karolina en el civil.

Osaka ingresó al último Grand Slam del año recién salido de una carrera impresionante en el National Bank Open en Montreal, donde eliminó a cuatro jugadores de los 20 mejores en el camino a la final, donde perdió ante la sensación adolescente Victoria Mboko.

Desde que llegó a Flushing Meadows, Osaka ha seguido impresionando, dejando caer solo un juego en cuatro partidos.

Por otro lado, Karolina Muchova luchó en torneos previos al Abierto de Estados Unidos, sufriendo una derrota en la cuarta ronda ante Madison Keys en el National Bank Open y una derrota por tercera ronda ante Varvara Gracheva en el Abierto de Cincinnati.

A pesar de eso, MUYOVA ha podido aparecer grande cuando lo necesita más en las últimas dos semanas. En cada uno de sus cuatro partidos previos al choque de cuartos de final de esta noche, Muchova ha salido los tres sets, superando las victorias Venus WilliamsSorana Cirstea, Linda Noskova y, más recientemente, Marta Kostyuk.

Osaka vs. Muchova H2H

En el partido de hoy, Naomi Osaka y Karolina Muchova están empatados 2-2 en su cara.

Osaka ganó su primera reunión en el Abierto de Cincinnati 2020 en tres sets, con MUYOVA luego pagando el favor la siguiente temporada en Madrid.

Más recientemente, los dos se enfrentaron en la ronda de 64 en el Abierto de US 2024 el año pasado, con MUYOVA obteniendo una victoria directa sobre Osaka para avanzar a la tercera ronda.

En su reunión más reciente, Osaka pudo obtener una gran victoria en el Abierto de Australia en enero, rebotando de un paleta de pan 6-1 ambientada en el primero en vencer a Muyava en tres.

Como Muchova explicó durante ella Conferencia de prensa posterior al partido Después de su victoria en la cuarta ronda a principios de semana, parece que Naomi Osaka está jugando algunos de sus mejores tenis en años.

«Ella es una gran jugadora. Creo que recogió su forma nuevamente y está mejorando y mejor y puedes verlo en sus resultados. En realidad, practicamos aquí, así que espero una batalla realmente difícil y será un desafío seguro».

Con ambos jugadores ansiosos por asegurar un lugar en las semifinales, espere que estas dos estrellas produzcan fuegos artificiales.

Naomi Osaka vs. Karolina Muchova Odds & Predicción

Antes del partido de hoy, los apostadores parecen estar respaldando a Naomi Osaka para hacer el trabajo. En la mayoría de los principales libros deportivos, el cuatro veces campeón de Grand Slam está sentado como un favorito de apuestas bastante significativo.

Esto es probable porque, en Grand Slams, cuando Osaka pasa la cuarta ronda, es una perfecta 12-0 a través de cuartos de final, semifinales y finales.

Naomi Osaka está de vuelta en la segunda semana de un Slam, por lo que suena como un buen momento para esta estadística. Su récord por ronda en mayores: R1: 25-6R2: 20-5R3: 7-13 (!) R4: 4-2qf: 4-0SF: 4-0f: 4-0 pic.twitter.com/s3mkgbaa79 – José Morgado (@Josemorgado) 31 de agosto de 2025

Nota: Probabilidades actuales al momento de la publicación.

Fanduel

A CIT: +215

Osaka: -275

Drogadictos

A CIT: +230

Osaka: -300

Bovada

Una vaca: +225

Osaka: -285

Predicción: N. Osaka def. K. MUYOV

Cómo ver a Osaka vs. Muchova

Antes de la sesión de noche de hoy en Arthur Ashe, aquí están todos los detalles de Osaka vs. Muchova:

Torneo: US Open (cuartos de final)

US Open (cuartos de final) Ubicación: Flushing Meadows-Corona Park, Queens, Nueva York

Flushing Meadows-Corona Park, Queens, Nueva York Evento: Estadio Arthur Ashe

Estadio Arthur Ashe Tiempo de inicio estimado: 4:15 pm PT (7:15 pm ET)

4:15 pm PT (7:15 pm ET) Canal: ESPN

ESPN Opción de transmisión: ESPN

Los usuarios de TV por cable y suscriptores de televisión de Internet (Sling TV, Hulu TV, Directv, YouTube TV, Fubotv, etc.) podrán sintonizar a través de ESPN, el hogar exclusivo de US Open.

Los fanáticos que no tienen ESPN incluidos en su programación pueden sintonizar a través del nuevo servicio de transmisión de ESPN en One.

En el momento de la publicación, ESPN Ofrece un paquete promocional de Disney+, Hulu, ESPN por $ 29.99/mes para el primer año.

Alternativamente, los fanáticos pueden suscribirse a ESPNEstá todo en un servicio directamente por $ 29,99, sin agrupar Disney o Hulu.