Nanobank Syariah y Maybank Indonesia se dieron cuenta de la primera transacción de Sria en Indonesia

Yakarta, Viva – Industria bancario syariah En Indonesia, continúa registrando importantes desarrollos en línea con el aumento de la demanda pública de servicios financieros basados ​​en los principios de la sharia. La innovación de productos y la colaboración interbancaria son una de las estrategias para expandir la penetración del mercado y presentar instrumentos de inversión más variados.

Relacionado con esto, un nuevo paso estratégico está presente a través de la cooperación entre PT Bank Nano Syariah (Nanobank Syariah) y PT Bank Maybank Indonesia TBK (Maybank Indonesia). Esta colaboración se da cuenta oficialmente de las transacciones de la cuenta de inversión restringida (Sria) Primero en Indonesia.

Este acuerdo de cooperación estuvo marcado por la firma de la instalación de SRIA entre el Director del Presidente de Nanobank Syariah, Halim y el presidente de Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, presenciado por el Director Adjunto del Banco de Indonesia (DEKS), EKO A Irianto, en la oficina principal de Maybank Indonesia el miércoles 3 de septiembre, 2025.

«La colaboración con Maybank Indonesia a través de las transacciones de SRIA muestra nuestro compromiso de continuar presentando innovaciones inclusivas de los servicios bancarios islámicos», dijo el director del presidente de Nanobank Syariah Halim, tal como se cita de su declaración el jueves 4 de septiembre de 2025.

«Creemos que esta cooperación abrirá mayores oportunidades para canalizar un financiamiento confiable basado en islámicos y tener un impacto positivo en el crecimiento económico islámico sostenible», continuó.

Agregó, a través de la implementación de SRIA, su partido esperaba que esto no solo fortaleciera la cartera de negocios, sino también un modelo de referencia para el desarrollo de instrumentos de inversión de la sharia en Indonesia.

En la misma ocasión, el Director de la Unidad de Negocios Sharia Maybank Indonesia, Romy Bucari, enfatizó la importancia de esta transacción para la industria bancaria islámica nacional. «Este es un hito histórico en la industria bancaria islámica teniendo en cuenta que esta es la primera transacción de SRIA realizada en Indonesia», dijo.

SRIA es un producto de la cuenta de inversión Sharia con ciertas restricciones, donde los clientes (Shahibul Maal/Investor) colocan sus fondos en los bancos islámicos que se administrarán de acuerdo con el contrato de la Sharia.

En este esquema, los inversores proporcionan instrucciones especiales relacionadas con el uso de fondos, generalmente a través del contrato Muqayyadah Mudharabah. De esa manera, los inversores pueden determinar el sector o tipo de negocio financiado, en contraste con los depósitos de la Sharia cuyo uso es determinado por el banco.

En su implementación, los inversores tienen el riesgo de inversión de acuerdo con el acuerdo, mientras que el banco obtiene una recompensa en forma de tarifa (tarifa) o la sección de ganancias de acuerdo con el contrato. Este mecanismo se considera uno de los nuevos instrumentos que brinda mayor libertad a los inversores de la sharia.

Además, el director del financiamiento de financiamiento de Nanobank Syariah, Soejanto, agregó que el potencial de mercado de los productos Sharia en Indonesia es aún muy grande, pero las limitaciones de la innovación de productos son a menudo un desafío.

«El crecimiento de la cuota de mercado de los productos bancarios de la Sharia en Indonesia sigue siendo muy grande. Sin embargo, la disponibilidad limitada de productos Sharia que son verdaderamente únicos y diferentes de la banca convencional pueden ser un obstáculo», dijo.

La presencia de SRIA, continuó, proporciona un nuevo instrumento que es típico, ya que no solo expande la elección para la comunidad, sino que también es un avance importante para que la industria de la sharia pueda continuar creciendo y competitiva. A través de esta primera transacción, se espera que SRIA pueda enriquecer el ecosistema bancario islámico en Indonesia, al tiempo que fortalece el atractivo de los instrumentos de inversión de la sharia para inversores nacionales e internacionales.