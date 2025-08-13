Nanni Moretti Moretti ‘First Trip’ Lres Rai Cinema, Theodora Film

Italia Rai Cinema Coproducirá «primer viaje», dirigido por Alessandro Cassigli y Casey Kauffman. La película de Teodora se distribuirá localmente.

La película, destacada en Locarno Desarrollo de la Alianza 4es producido por Palme d’Or Winner Nanni Moretti («The Son’s Room», «Tenemos un Papa») y Benedetta Barroero para Sacher Film, fundadas en 1987.

Se centra en Carlo, un joven de 22 años de Nápoles, que acepta unas vacaciones gratis en Málaga, a cambio de conducir un automóvil lleno de narcóticos de regreso a Italia.

«Hemos estado trabajando en la región de Nápoles durante los últimos nueve años. Es un lugar colorido y loco con muchas historias interesantes. Recientemente, hemos escuchado una que realmente nos atrapó. Los jóvenes estaban aceptando vacaciones todos pagados y un poco de efectivo a cambio de transportar narcóticos duros desde España», dijo Kauffman.

«Estamos bastante sorprendidos: es un gran riesgo tomar unas vacaciones en un complejo de bajo presupuesto».

Su protagonista proviene de Torre Annunziata, «que es un ambiente de mente cerrada. Y nunca antes ha viajado», dijo Cassigoli, explicando el título de la película.

«Cuando acepta el trato y va a España, lo que cree que es solo una carrera de drogas se convierte en algo totalmente, totalmente diferente. Conoce a nuevos tipos de personas y tiene experiencias con ellos que le hacen cuestionar sus decisiones. Lo cambia fundamentalmente».

El dúo comenzó como amigos y compañeros de piso, pero luego la vida se hizo cargo: Kauffman se mudó a Medio Oriente para trabajar como periodista, y Cassigoli se centró en hacer documentos creativos en Berlín.

«Literalmente tuvimos esta conversación en curso durante nueve años sobre cómo filmar a las personas o cómo hacer que la audiencia se preocupara. Fuimos consultores del otro. Cuando ambos regresamos a Italia, decidimos hacer una película», recordó Kauffman.

En el desarrollo temprano, «Primo Viaggio» se realizará después del estilo de Cassigoli y Kauffman de favorecer a los no profesionales.

Según Barroero, uno de sus «talentos particulares» es «su capacidad para combinar sin problemas la experiencia vivida con la película narrativa». Su historia está escrita, pero a medida que conocen a la gente a través del casting callejero, sus vidas pueden ser «traídas al guión, remodelando la historia junto con el personaje principal».

«Hasta ahora, siempre hemos trabajado con actores no profesionales. Es por nuestros antecedentes. Estamos acostumbrados a lanzarnos a historias reales con personas reales, en entornos reales. Y lo disfrutamos», señaló Kauffman.

Para su película anterior, «Vittoria», después de escuchar la historia de una familia, les pidieron que reinterpreten su experiencia frente a la cámara. Pero «Primo Viaggio» es un «más paso hacia la ficción».

«Nuestro enfoque principal es traer dilemas y circunstancias de la vida real a través del lanzamiento de la calle en la película. Creemos que es nuestra forma de tratar de transitar la mayor emoción. El guión es más para nosotros y la tripulación: el personaje principal nunca lo leerá o memorizará ninguna línea. Conocerá la historia pero interpretará la escena basada en su propia experiencia de vida», agregó Casigoli.

Moretti también participó en la creación de «Vittoria».

«Nuestra colaboración comenzó de una manera muy orgánica. Nuestra primera película, ‘Californie’, se estrenó en Venecia en 2021. Más tarde, fue seleccionado para la competencia de Nanni Moretti por los debuts cinematográficos. ¡No estaba en el jurado, pero nuestra película ganó! Eso comenzó una conversación muy interesante», recordó Kauffman.

«En ‘Vittoria’, teníamos total libertad. Tiene mucha experiencia: podríamos haber aprendido mucho de él en el set, pero quería dejarnos solos y dejarnos tomar nuestras propias decisiones. Se involucró más más tarde, una vez que tuvimos un corte de la película, y su atención al detalle fue sorprendente de ver. Cuando mencionó ser un productor mayoritario en esta película, aceptamos».

A pesar de cambiar de ubicación de Nápoles a Málaga e incluso Marsella, no ven «Primo Viaggio» como una película de carretera.

«¡A pesar de que en realidad conduce en la película! Definitivamente se trata más de sus circunstancias iniciales y su viaje interno», dijo Kauffman, y Cassigoli señaló: «Carlo es un niño regular de Nápoles, vive solo con su abuelo y no tiene muchas oportunidades. Una vez que sabe que está a punto de transportar cocaína sin mucha experiencia en la vida, agrega una gran tensión. Realmente se trata de problemas modernos del día y este tipo de generación». »