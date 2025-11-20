Nanik asegura que no hay policías activos en BGN tras la decisión del MK

Jacarta – El subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición, Nanik S Deyang, admitió que su agencia ya no estaba llena de miembros. policia nacional activo después del Tribunal Constitucional (mk) prohíbe a la policía ocupar cargos públicos departamento funcionarios públicos de ministerios e instituciones.

Anteriormente, el oficial de policía en activo, general de brigada Sony Sanjaya, se desempeñó como subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición o BGN. El presidente Prabowo Subianto inauguró Sony en el Palacio de Estado, Yakarta, el 17 de septiembre de 2025, según el Decreto Presidencial de RI número 97/P de 2025.

Nanik dijo que Sony había pensión como miembro de la Policía Nacional. Aparte de esto, Nanik cree que, gracias a la decisión del Tribunal Constitucional para el escalón I e inferior, los policías activos pueden desempeñarse como jefes adjuntos del BGN.

«Señor Sony, pero se jubiló, sí, se jubilará el 1 de noviembre», dijo Nanik en el Palacio Presidencial de Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Anteriormente, el Tribunal Constitucional enfatizó que los miembros de la Policía Nacional que ocupan cargos fuera de la policía, también conocidos como cargos civiles, deben renunciar o retirarse del servicio policial.

El Tribunal Constitucional, mediante la Decisión Número 114/PUU-XXIII/2025, eliminó las disposiciones que previamente habían proporcionado un vacío legal para que la policía ocupara activamente cargos civiles sin renunciar primero a su condición de miembro.

«La frase ‘o no basada en una asignación del Jefe de la Policía Nacional’ en la aclaración del artículo 28, párrafo (3) de la Ley número 2 de 2002 sobre la Policía Nacional es contraria a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza legal vinculante», dijo el presidente del Tribunal Supremo Suhartoyo, leyendo el fallo.

En este caso, el Tribunal Constitucional aceptó en su totalidad la petición del abogado Syamsul Jahidin y del estudiante Christian Adrianus Sihite. Los peticionarios probaron la constitucionalidad de las normas del artículo 28 párrafo (3) y la Aclaración al artículo 28 párrafo (3) de la Ley de Policía Nacional.

El juez constitucional Ridwan Mansyur explicó sustancialmente que el artículo 28, párrafo (3), de la Ley de la Policía Nacional en realidad enfatiza una cosa importante, a saber, que los miembros de la Policía Nacional sólo pueden ocupar cargos fuera de la policía después de renunciar o jubilarse.

Esto significa, dijo Ridwan, que si se entiende e interpreta cuidadosamente, «renunciar o retirarse del servicio policial» es un requisito que deben cumplir los miembros de la Policía Nacional para ocupar cargos fuera de la policía.

Sin embargo, el Tribunal observó que la frase «o no según la asignación del Jefe de la Policía Nacional» en la Explicación del artículo 28, párrafo 3, de la Ley de la Policía Nacional aparentemente no aclara en absoluto las normas corporales, lo que genera ambigüedad.