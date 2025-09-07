Nandi Juliawan ‘matones de pensiones’ fue encontrado suicidio asesinado

Garut, Viva – Jog de telenovelas Matones de pensiones, Nandi JuliawanEncontrado muerto en su casa en el distrito de Karangpawitan, Garut, West Java, el sábado 6 de septiembre de 2025.

La noticia de la muerte de Nandi, quien desempeña el papel de Encuestar En la telenovela, se descubrió por primera vez en la publicación de Instagram de Abenk_Marco, el elenco de CECEP en la misma telenovela. ¡Desplácese por la información completa!

En su publicación, Abenk dijo que Nandi había fallecido poniendo una foto de Nandi.

«Un amigo más va a los matones de pensión de telenovela, descansa en paz, ‘Encuye’. La mejor oración para usted, amigo. Y para la familia que queda atrás, con suerte se le dio paciencia y fortaleza. Amin Yra», escribió Abenk, citado el domingo 7 de septiembre de 2025.

La policía de Kasatreskrim Garut, AKP Joko Prihatin, confirmó la noticia de la muerte de Nandi al suicidarse en su casa.

Fue descubierto por primera vez en su casa el sábado por la noche, 6 de septiembre de 2025, por su esposa que acababa de regresar a casa después de vender en el área de Garut City.

«El testigo vio a la víctima que ya colgaba el pareo al lado de las escaleras», dijo a los periodistas.

Según Joko, los oficiales de policía de la estación de policía de Karangpawitan y la Unidad Inafis de la Policía de Garut condujeron inmediatamente a la escena del crimen (TKP), y la víctima estaba muerta. La víctima fue enterrada de inmediato esa noche.

«La familia rechaza una autopsia», dijo.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.