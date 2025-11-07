Nancy Pelosi anuncia su retiro después de 40 años en el Congreso de Estados Unidos, ¡Trump está emocionado!

Washington, VIVA – Nancy Pelosila primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EE.UU.), anunció el jueves que pensión al final de su actual mandato en Congreso. No volverá a presentarse a las elecciones de 2026.

Este político demócrata de California afirmó que pondría fin a su carrera después de ocupar 40 años en la legislatura estadounidense y convertirse en la mujer electa más influyente en la historia de Estados Unidos.

«Quiero que ustedes, mis compañeros residentes de San Francisco, sean los primeros en saberlo», dijo Pelosi en un mensaje de video. «No buscaré la reelección al Congreso. Con un corazón agradecido, espero con ansias mi último año de servicio como orgulloso representante del pueblo».

El mandato de Pelosi en el Congreso finaliza el 3 de enero de 2027.



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi Foto : Foto AP/J. Scott Apple White

Pelosi, de 85 años, es la primera mujer elegida presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. y la primera mujer en liderar un partido político importante en ambas cámaras del Congreso.

Fue elegido por primera vez en 1987 y se convirtió en uno de los políticos más influyentes del Partido Demócrata. Es conocido como una figura firme y experimentada, que a menudo se enfrentó directamente al expresidente Donald. Triunfo.

Durante su mandato, Pelosi jugó un papel importante en la aprobación de la Ley de Atención Médica Asequible u Obamacare durante la presidencia de Barack Obama. También fue una figura clave en los dos esfuerzos de juicio político de Trump.

La reacción cínica de Trump

Por otra parte, el presidente Donald Trump llamó a la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, «mujer desagradable» cuando se le pidió que comentara sobre su anuncio de retiro.

«Me alegro de que se jubile», dijo Trump mientras respondía a las preguntas de los periodistas en la Oficina Oval en una conferencia de prensa sobre la reducción del costo de los medicamentos para bajar de peso para los estadounidenses el jueves.

«Creo que ha hecho un gran servicio al país al retirarse», continuó Trump. «Creo que es una carga enorme para el país. Creo que es una mala mujer que hace un mal trabajo, lo que le cuesta al país en términos de pérdidas y reputación. Creo que es terrible».



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, rompió una copia del manuscrito del discurso anual sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump, el martes 4 de febrero de 2020 por la tarde, hora de Washington DC.

Pelosi ha sido una de las críticas más duras de Trump, y sus tensiones quedaron bien documentadas mientras él dirigía la Cámara en los últimos años de su primer mandato.