Nagpur: 17 heridos como puerta en el templo Koradi Devi colapsas







Al menos 17 personas resultaron heridas, tres de ellas gravemente, cuando parte de una puerta de subvención en el Templo de Koradi Devi en MaharashtraEl distrito de Nagpur se derrumbó el sábado, dijeron los funcionarios, informaron el PTI.

«Diecisiete trabajadores resultaron heridos, tres de los cuales son críticos. Han sido hospitalizados. Las operaciones de rescate fueron lanzadas inmediatamente por la policía, la Brigada de Bomberos y los que estaban en las cercanías. El personal de NDRF también está en el sitio. La operación está siendo monitoreada por el coleccionista de distrito Vipin Itankar y el subdirector de la policía Niketan Kadam», dijo un oficial, según el PTI.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 8 pm en la ruta Khaparkheda-Koradi, donde los contratistas llevaban a cabo trabajos de construcción bajo la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Nagpur (NMRDA).

El incidente tuvo lugar en la carretera del Templo Khaparkheda-Koradi.

Según la información preliminar, algunos trabajadores pueden haber quedado atrapados bajo los escombros. Sin embargo, hasta ahora no ha habido informes de muertes.

El incidente tuvo lugar cuando el trabajo de construcción estaba en curso en el sitio, dijeron las autoridades.

Un testigo ocular le dijo a Ani: «Rescatamos a nueve personas. La losa se derrumbó de repente y la gente se cayó. Estaban sangrando y en estado de shock. Muchos estaban atrapados bajo los escombros».

Según los funcionarios, de 15 a 16 personas con heridas leves fueron llevadas rápidamente a hospitales cercanos para recibir tratamiento. Se informó que tres individuos estaban en estado crítico. Los equipos de rescate llegaron de inmediato a la escena, y los escombros se están despejando usando pesado maquinaria.

Sanjay Meena, Comisionado Metropolitano de NMRDA, le dijo al ANI: «15-16 personas resultaron heridas. No hay lesiones graves. Están en el hospital … El trabajo de construcción del Templo Koradi fue en curso aquí. Los contratistas bajo NMRDA estaban trabajando aquí. Cómo esto solo puede ser hablado sobre una investigación completa. Habremos una investigación detallada … No hay pistas, por lo tanto, hay esto que sucedió.

#MIRAR | Incidente de colapso de losa Nagpur | «… 15-16 personas resultaron heridas. No hay lesiones graves. Están en el hospital … El trabajo de construcción del Templo de Koradi estaba en curso aquí. Los contratistas bajo NMRDA estaban trabajando aquí. Cómo sucedió esto solo se puede hablar después de un … pic.twitter.com/i9fuftruel – tampoco (@ani) 9 de agosto de 2025

Mientras tanto, la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) se apresuró al sitio y lanzó una operación de rescate y socorro.

El inspector Krupal Mule de 5 Batallón de NDRF dice: «Cuando el equipo de 5 Batallón que llegó a NDRF llegó aquí, la estructura se había derrumbado por completo. Cuando nos preguntamos, nos dijeron que todos los que estaban trabajando aquí lesionó, pero todos de ellos rescataron … Nadie fue encontrado aquí. Y solo después de eso se puede hacer un comentario … se dice que los trabajos de construcción estaban en curso y debido a las vibraciones (de equipos), todo se derrumbó a la vez.

#MIRAR | Incidente de colapso de losa Nagpur | El inspector Krupal Mule de 5 Battalion NDRF dice: «Cuando el equipo de 5 Batallón NDRF llegó aquí, la estructura se había derrumbado por completo. Cuando preguntamos, nos dijeron que todos los que estaban trabajando aquí estaban heridos, pero todos ellos estaban … pic.twitter.com/5xyrf2zhcc – tampoco (@ani) 9 de agosto de 2025

Rescate operaciones estaban en curso en el lugar.









Fuente