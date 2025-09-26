Nagita Slavina enfatiza los pasos como un empresario de belleza

Yakarta, Viva – Nagita Slavina Cada vez más estrictamente confirmó que no solo era celebridades, sino también un hombre de negocios visionario. En medio de su apretada agenda como figura pública, la esposa de Raffi Ahmad continuó desarrollando su marca de cuidado de la piel, Wondermis, quien apareció oficialmente en el prestigioso evento de belleza Beautysity 2025 en Pondok Indah Mall 3, 25-28 de septiembre de 2025.

«Como mujer, sé muy bien los desafíos de cuidar la piel en el clima tropical. Por lo tanto, quiero presentar una solución real que se adapte a las necesidades de la piel de las mujeres indonesias, pero aún con un toque de tecnología global», dijo Nagita durante la preparación del evento.

Beautysity 2025 se convirtió en la primera etapa de Wondermis en presentar su última innovación. Esta marca presenta ingredientes activos Starenol ™ como resultado de una larga investigación en Corea, que ahora se adapta específicamente para la piel tropical indonesia.

Según el Sr. Cho Youngkwan, Jefe de Investigación e Innovación, las fórmulas Starenol ™ están diseñadas para que la piel se vea más saludable, más suave y juvenil. «Queremos que esta tecnología efectiva probada esté más cerca del pueblo indonesio a través de Wondermis», explicó.

En Beautysity 2025, Wondermis no solo muestra productos. Los visitantes pueden probar directamente una serie de cuidado de la piel, consultar con expertos, para disfrutar del tratamiento de arte en uñas de la colaboración con artistas locales.

Se introdujeron oficialmente siete productos superiores, que van desde el limpiador de gel de geranio, el tóner de refuerzo de geranio puro, hasta la ampolla de Skin Glow Shot Starenol ™, que se convirtió en su producto de héroes. Con el lema «Abraza la maravilla en ti», Wondermis invita a todos a encontrar el milagro de la piel sana desde adentro.

Según Dewi Wirawan, director de Wondermis, esta marca está diseñada para todas las personas. «Creemos que la belleza es inclusiva. Wondermis está presente independientemente del género, la edad o el tipo de piel. Todos tienen derecho a sentir esta innovación», dijo.