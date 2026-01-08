Nagita Slavina criticada después de ser encontrada comiendo fideos Unhalal en Corea, internautas: esta no es la primera

VIVA – Nagita Slavina volvió a la atención pública después de ser grabado comiendo fideos instantáneos durante una visita a Corea del Sur hace un tiempo. En el vídeo que circula en TikTok, se ve a Nagita deteniéndose en una tienda con su hijo mayor, Rafathar.

En ese lugar, la esposa de Raffi Ahmad compró una taza de fideos instantáneos, los cocinó y se los comió inmediatamente. Este simple momento fue ampliamente discutido por los internautas. La atención del público se centró en la marca de fideos instantáneos consumida por Nagita, que se decía que no era halal.

Esta afirmación se refiere a la declaración de uno de los vendedores de una conocida plataforma de comercio electrónico que se muestra en el vídeo, quien dijo que el producto no tenía estatus halal.

Investigando la taza de fideos instantáneos están los fideos instantáneos de la marca Ottogi Sesame Ramen White Egg. Se sabe que este fideo instantáneo es bastante popular en Corea del Sur, especialmente porque contiene un bloque de huevos secos que se disolverán cuando se sumergen en agua caliente, creando así una textura de sopa suave y cremosa.

Si examina las fuentes de información disponibles, los fideos de esta marca generalmente se consideran no halal porque a menudo se comercializan como productos no halal. Pero por otro lado, esta marca de fideos tiene otros productos como Jin Ramen (Mild & Spicy) que tiene certificación halal y se vende en Indonesia.

El videoclip de Nagita Slavina comiendo fideos subido por la cuenta de TikTok @moon se vio inmediatamente inundado de comentarios mordaces por parte de los internautas. Muchos de ellos criticaron a Nagita porque a menudo parecía no importarle la comida que consumía cuando viajaba al extranjero.

«Honestamente, cuando se trata de comida deliciosa, Mamá Gigi es la mejor, pero es muy descuidada cuando se trata de comida halal, nadie está ahí para criticar o enseñar», comentó un internauta.

«El sentimiento de esta madre es que a menudo come cosas que contienen carne de cerdo. Esta no es la primera vez. Esa mie que en Singapur hace que a la gente se le caiga la baba y quieran probarlo. Cuando llegué allí, el personal dijo que no era halal», dijo otro crítico.

«Parece que su principio es que lo importante es que no haya carne de cerdo», dijo otro.

Para su información, anteriormente Nagita Slavina también recibió fuertes críticas de los internautas después de visitar una tienda de bagels en Corea del Sur el año pasado. En ese momento, Nagita Slavina y sus hermanas Caca Tengker y Wanda Hara probaron los bagels que pidieron y revelaron lo deliciosos que estaban los bagels que probaron. Resulta que los bagels no son halal.