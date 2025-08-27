Nafa Urbach promete presentar salarios, ¿por qué solo en el Distrito Electoral VI Central Java?

VIVA – Nafa Urbachartista y miembro DPR RI Desde la facción Nasdem, regresó al centro de atención pública después de anunciar una promesa sorprendente a través de su cuenta personal de Instagram, @NafaUrbach.

Leer también: El aumento de los salarios de DPR, Nafa Urbach promete entregar todo al distrito electoral



Estaba decidido a asignar todos sus salarios y beneficios como miembros de la DPR a la comunidad en el Distrito Electoral (DAPIL) de Java Central, que incluía Magelang Regency, Magelang City, Purworejo, Temanggug y Wonosobo.

Esta decisión se anunció en respuesta a los disturbios públicos relacionados con el aumento en la asignación de miembros del DPR, especialmente la asignación oficial en el hogar de Rp50 millones por mes, que habían provocado controversia.

Leer también: Defiende la asignación de DPR Rp50 millones, la educación de Nafa Urbach está en el foco público: solo hasta la escuela secundaria



Sin embargo, la promesa de NAFA no se salvó de las preguntas de los ciudadanos. Uno de ellos es la razón por la cual solo el Distrito Electoral se beneficiará del salario y la asignación de Nafa Urbach.

«¿Por qué solo en el Distrito Electoral de la Madre, no es una distribución igual del nombre», preguntó los internautas, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Miembro del DPR Sindir PSSI, cada partido propuso un nuevo jugador naturalizado



En respuesta a esta pregunta, Nafa explicó que el enfoque estaba en Dapil VI Java Central es parte de su responsabilidad como representante del pueblo elegido directamente por la comunidad en la región.

«El parlamento de Mbak hay 580 miembros que representan 38 provincias. Por lo tanto, cada región ya tiene sus respectivos representantes para luchar por las aspiraciones de la gente. Por cierto, soy un representante del Distrito Electoral VI del centro de Java», explicó Nafa Urbach.

Nafa también enfatizó que no solo se centró en las promesas verbales, sino que había comenzado una serie de programas reales en su distrito electoral.

«Para los residentes de mi distrito electoral, los programas se han estado funcionando y los beneficios comenzaron a sentirse: de MBG (alimentación nutritiva gratuita), construcción de MCK, riego, OTW 202 a la capacitación laboral y a las MIPYME», dijo.

Agregó que varios otros proyectos, como la construcción de pozos de perforación, BPJS Health, BPJS de empleo, cirugía de vivienda y subsidios de electricidad para los pobres, también estaban funcionando y dirigidos a continuar hasta 2026.

«La construcción del pozo bien, BPJS Health, BPJS Empleo, al pasar 2026. Cirugía de vivienda e iluminación/subsidios de electricidad para ciudadanos pobres», dijo Nafa Urbach.

El enfoque de NAFA en el Distrito Electoral Central de Java VI se basa en su compromiso de priorizar a las personas que lo han elegido en las elecciones de 2024, donde ganó 67,652 votos.

Sin embargo, hizo hincapié en que sus deberes en el parlamento indonesio como miembro de la Comisión IX, que estaban a cargo de la salud, el empleo y la población, se mantuvieron orientados hacia los intereses de todos los pueblos indonesios. Jugó un papel en la supervisión de los servicios de BPJS, la protección de los trabajadores migrantes y el aumento de la competitividad del trabajo a través de la capacitación.

NAFA también abrió espacio para que la comunidad proporcione aportes relacionados con otros grupos que deben ser ayudados, como los ancianos para las contribuciones de salud de BPJS, prometiendo transparencia en cada proceso.

Aunque este paso cosecha elogios de algunos círculos, no unos pocos que cuestionaron si la promesa fue solo un intento de reducir las críticas a su declaración anterior que apoyaba las asignaciones oficiales del hogar. Nafa afirmó que esta iniciativa no era una imagen, sino una manifestación concreta de su servicio.

Este programa está programado para comenzar en septiembre de 2025, con la prioridad inicial para los maestros como héroes de educación, antes de expandirse a otros grupos comunitarios según el aporte ciudadano.