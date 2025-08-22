Nafa Urbach fue nuevamente criticado después de responder a los comentarios de los internautas que llamaron incrédulo

VIVA – Cifra Nafa Urbach en medio del centro de atención después de sus comentarios relacionados con las asignaciones en el hogar para Miembro de DPR RI vale RP. 50 millones. En el video viral en las redes sociales, Nafa Urbach dio una explicación por qué era necesario una asignación en casa para los miembros del Parlamento indonesio con valores fantásticos.

La declaración de Nafa Urbach inmediatamente obtuvo muchas críticas picantes del público porque se consideraba no empatizar con la comunidad. Aunque se ha disculpado con el público a través de sus historias de Instagram, las críticas y la blasfemia aún están siendo transmitidas por los internautas a los miembros del DPR.

No se detenga allí esta vez, nuevamente recibió críticas de los internautas después de responder a los comentarios de los internautas sobre su Tiktok Live. En una pieza de video en vivo cargada en la cuenta de chismes @nyinyir_update_official, la ex esposa de Zack Lee tuvo tiempo de responder a los comentarios de los internautas sobre su desconfianza al gobierno.

«Ya no creo en las dulces promesas de los miembros del consejo», Nafa Urbach leyó el comentario.

Respondiendo a ese comentario, la madre de un niño tiene su propia respuesta. Consideró que no era natural si había personas que ya no creen en los miembros de la junta.

«Sí, está bien, si estás … ¿enlace?», Dijo Nafa Urbach.

Por un lado, espera que los residentes en su circunscripción, a saber, Magelang Regency, Magelang City Wonosobo, Temanggung y Purworejo, todavía crean en el que actualmente se desempeña como miembro de la Comisión IX a cargo de la salud, el empleo, BPJS, BPOM, Agencia de Nutrición y MI BP2.

«Espero que mis ciudadanos todavía crean.

De repente, el video Livenya inmediatamente obtuvo muchos comentarios cínicos de los usuarios de las redes sociales. No pocos de ellos enviaron comentarios cínicos a Nafa Urbach con su declaración.

«Heh, este es, no hay nadie que sea miembro de la Cámara de Representantes, Mah Blasss», comentó los internautas.

«No es necesario usar el lenguaje de ‘amargura’ MBA @nafaurbach. ¡Entiendo lo que eso significa. Pero esto no es una amargura, este MBA está decepcionado, una reacción a la actitud de empatía de MBA para las personas!», Comentó otros internautas.

«No le importa su blasfemia, simplemente se preocupa por las respuestas de las personas en su distrito electoral. Acabo de venir al Distrito Electoral Ocasionalmente, poner un aspecto amable como el próximo período del próximo período», dijo otro.

«Dije, el té era mejor guardar silencio en las redes sociales en lugar de poder ser un boomerang», dijo Netizen.