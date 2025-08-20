Nafa Urbach fue atacado por los internautas hasta que se llamó enemigo de Nikita Mirzani

Yakarta, Viva – Un artículo sobre Nafa Urbach Aquellos que apoyan los salarios de los miembros del DPR aumentaron en RP50 millones y finalmente atacaron por los internautas, recibieron mucha atención de los lectores, para entregarlo para convertirse en las noticias más populares, especialmente en el Showbiz del Canal.

Profetizar Goma duraNafa Urbach es ahora un enemigo Nikita Mirzani a una historia Herjunot Ali Nunca extrae basura para encontrar comida no está menos robando la atención. Aquí presentamos una lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en Round Up, miércoles edición 20 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Defensa Salario de DPR Rp50 millones, Nafa Urbach: Vivo en el atasco de Bintaro

El artista y miembro del Parlamento Indonesio, Nafa Urbach, está cosechando el foco público. Comenzó con su declaración sobre el aumento salarial de los miembros de la junta que dijeron alcanzar los 50 millones de RP.

En un video replicó la cuenta de chismes @Rumpi_Gosip, NAFA explicó la razón para la adición del salario. Según él, esto era natural porque ahora los miembros del DPR ya no son facilitados por las residencias oficiales.

Hard Gumay Ramads El gran caso del asunto del artista con la P inicial, estas son las características

Hard Gumay Ramal Big Disast en 2025

Hard Gumay, un adivino, conocido por su predicción, a menudo es una realidad, nuevamente robando la atención pública. En su aparición en el podcast de YouTube Denny Sumargo, reveló una sorprendente predicción sobre el mundo del entretenimiento en el país.

Según su vista, pronto se revelará un gran caso de infidelidad que involucra a una famosa pareja de artistas, lo que lleva a un divorcio impactante. Hard Gumay explicó que este caso involucraba a dos figuras multitalentos que tenían grandes nombres en la industria del entretenimiento.

El turno de Nafa Urbach para ser designado como enemigo de Nikita Mirzani



Nikita Mirzani y Nafa Urbach.

Nikita Mirzani nuevamente se suma a la larga lista de celebridades que la hostil a ella. Esta vez, fue el turno de Nafa Urbach para ser arrastrado al conflicto de calor del controvertido artista.

Aunque en prisión, la cuenta de redes sociales de Nikita sigue activa gracias a la gestión de su equipo. Cada vez que hay una sátira o escala, aparece inmediatamente una respuesta dura, incluido Nafa Urbach. ¿Cómo qué?

Herjunot Ali Ngorek basura para encontrar comida: ¡los que completaron la mentalidad!



Herjunot Ali. Foto : Instagram @herjunotali.studio

No pocos artistas que comenzaron la lucha desde el fondo antes de finalmente el éxito y obtengan fama como es ahora. Quién hubiera pensado, el actor Herjunot Ali también había sido pionero en una carrera desde cero hasta que finalmente se conocía a muchas personas.

Cuando se convirtió en una estrella invitada en un programa de televisión reciente, la estrella de cine de 5 cm cuenta la historia de su complicada lucha por encontrar comida. Junot, su apodo, incluso afirmó estar dispuesto a extraer el bote de basura para llenar el estómago.

