Nafa Urbach finalmente se disculpó por su declaración sobre el aumento en el salario del DPR

VIVA – Desde su declaración sobre el aumento salarial de los miembros del DPR se ha vuelto viral, Nafa Urbach cosechar fuertes críticas del público. Nafa finalmente se disculpó con el público después de la ola de ira de las personas que se sintieron inaceptables por su declaración.

La disculpa fue expresada por el político de Nasdem que se sentó en el asiento del DPR a través de su cuenta personal de Instagram. Esto vino en medio del rápido sentimiento negativo y el hashtag que estaba ocupado criticando a los representantes del pueblo. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Nafa Urbach reveló un mensaje de disculpa. Reconoció su error al expresar sus opiniones y esperar que la puerta se disculpe del público.

«Con toda humildad y respeto por la gente de Indonesia, Nafa Urbach se disculpa profusamente por cada palabra que sale de mi boca que duele los corazones de la comunidad. Presumiblemente hay un gran perdón de puertas para mí, una vez más me disculpo con el pueblo indonesio», Nafa Urbach fue citado el sábado 30 de agosto de 2025.

Aunque Nafa se había disculpado, la respuesta de los ciudadanos mostró que su decepción no se perdió fácilmente. Los comentarios en la carga reflejan dudas y una profunda decepción, como si la disculpa llegara tarde. Muchos sienten que se ha producido daños y disculpas ya no son suficientes para reducir la ira pública.

«Entonces el resumen es lo siento, así que no se saquea así? Wkwk».

«GK le pedirá perdón, a partir de hoy, las personas en el hogar Eco -Home y Uya, que han sido una lección para que sea más importante estar en contacto con la gente».

«Es demasiado tarde para disculparse, todas las cosas ya son caóticas debido a ustedes, ¿dónde han estado?»

«Lo siento, eres aceptado, pero es mejor que renunciaras para convertirte en un miembro legislativo».