Nafa Urbach cerró la columna de comentarios de IG después de su declaración sobre el aumento en el salario del DPR

VIVA – número Nafa UrbachLa actriz que ahora también sirve como miembro del Parlamento Indonesio, está siendo discutida por los ciudadanos. Todo comenzó a partir de su declaración sobre la asignación doméstica del DPR de Rp50 millones, lo que según él era razonable. La declaración inmediatamente desencadenó pros y contras, incluso creando su cuenta personal de Instagram inundada hasta que finalmente cerró la columna de comentarios.

Como miembro del parlamento indonesio que se sentó en la Comisión IX, NAFA consideró que la asignación de la Cámara de Rp50 millones era lógica. Él razonó, muchos miembros del DPR no obtuvieron instalaciones de la Oficina de la Cámara, por lo que tuvieron que contraer un lugar para vivir alrededor de Senayan para que sea más fácil llegar a la oficina. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Los miembros del consejo no pueden obtener un puesto de la Cámara de Representantes. Debido a que hay muchos miembros de la junta que son de fuera de la ciudad, por lo tanto, muchos miembros del consejo se contraen cerca de Senayan para que sea más fácil para ellos el DPR a la oficina», dijo Nafa Urbach en una transmisión en vivo citada el sábado 23 de agosto de 2025.

La declaración fue entonces viral en las redes sociales. Muchos ciudadanos consideran que la explicación de NAFA tiene sentido, considerando que el tema del bienestar comunitario sigue siendo el principal problema en Indonesia.

No solo hablando de asignaciones en el hogar, NAFA también mencionó las condiciones de tráfico que experimentaba todos los días. Según él, el viaje desde su residencia en Bintaro hasta el edificio del Parlamento a menudo se ve obstaculizado por severos atascos de tráfico.

«Solo vivo en Bintaro, el atasco de tráfico es extraordinario. Esto ya es media hora en el viaje, todavía atascado», se quejó Nafa.

Esta expresión es en realidad más reacciones negativas de los ciudadanos. Muchos juzgan la razón de los atascos de tráfico no debería ser una justificación para tales beneficios.

El apoyo de NAFA para la asignación de la casa RP50 millones inmediatamente obtuvo blasfemia. Su columna de comentarios de Instagram estaba llena de críticas mordaces de los internautas que estaban decepcionados con su declaración.

Algunos internautas consideraban que NAFA era insensible a la condición de las personas que luchaban por enfrentar la presión económica. También hay quienes comparan la situación de los miembros del DPR con personas comunes que tienen que ahorrar dinero para satisfacer sus necesidades diarias.

La multitud de críticas hizo que Nafa Urbach finalmente cerró la columna de comentarios de su cuenta personal de Instagram. El movimiento parecía tomarse para reducir la presión mental debido a los ataques insistentes de los ciudadanos.