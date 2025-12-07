Nadine Labaki adelanta la próxima película como directora después del éxito de Capernaum

De todos los asistentes al Festival de Cine del Mar Rojoúnico miembro del jurado Nadine Labaki puede presumir de haber dirigido la película árabe de mayor éxito de la historia.

“Cafarnaúm«, el tercer largometraje de Labaki después de «Caramel» y «A dónde vamos ahora», se convirtió en un éxito inesperado para el innovador director libanés en 2018. La película obtuvo elogios de la crítica cuando se presentó por primera vez en Cannes ese año, ganando el Premio del Jurado, y luego conseguiría una nominación al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, lo que convirtió a Labaki en la primera directora árabe nominada en esa categoría. Pero cuando se estrenó más tarde en China, sucedió algo sorprendente y la película: sobre un joven refugiado que vive en los barrios marginales de Beirut y que demanda a sus padres por negligencia infantil, se convirtió en un fenómeno, elevando su taquilla global a más de 68 millones de dólares.

Pero para Labaki, tener una película tan exitosa y ser arrastrada por la temporada de premios no necesariamente le trajo la alegría que esperaba. De hecho, hablando en Variety Lounge presentado por el Red Sea Film Festival, afirmó que era todo lo contrario.

«Para mí, 2019 fue el año en el que realmente logré todos los sueños que soñaba cuando era niña. Fui a los Oscar, fui a Cannes donde obtuve el premio del jurado, los Globos de Oro, los BAFTA, los Premios César, todo eso», dijo. «Pero 2019 fue el año más difícil de mi vida. Emocionalmente hablando, fue muy duro, fue muy difícil, incluso si tuvo tanto éxito».

El desarrollo de la película en sí –una exploración devastadora de los niños olvidados de la calle del Líbano– fue una tarea larga y profundamente conmovedora. Pero luego, en medio de los elogios posteriores a su estreno, “Capernaum” también recibió críticas por acusaciones de que explotaba a actores que no eran niños (la estrella principal, Zain Al Rafeea, era un refugiado y ayudó a darle forma a la historia) y el sufrimiento de los pobres para generar simpatía y premios.

«Siempre hay muchas, muchas, muchas cosas diferentes que vienen con este tipo de reconocimiento y éxito, y a veces también es difícil lidiar con la reacción», reconoció Labaki. (Cabe señalar que, después de hacer la película, el director y el equipo de producción ayudaron a Al Rafaee y su familia a reasentarse en Noruega y crearon un fondo de becas para los demás niños involucrados).

Tal fue el costo emocional de la experiencia, que Labaki dio un paso atrás en la dirección para concentrarse en su actuación, apareciendo en películas como la adaptación árabe de “Perfect Strangers” y “The Sand Castle” del año pasado, las cuales se convirtieron en un éxito para Netflix.

“Para mí, la mejor manera era estar en un set de filmación con menos responsabilidad, con menos estrés, porque lo necesitaba”, dijo. «Necesitaba sentir que estaba trabajando, pero no estaba listo para empezar a trabajar en otra película propia o escribir otra película. Emocionalmente, no estaba listo. Necesitaba tiempo».

Afortunadamente, para aquellos que han estado esperando siete años para ver otra película dirigida y escrita por Labaki, ahora está lista para dar el paso nuevamente, con otro proyecto en desarrollo.

«Estoy trabajando en ello, estoy escribiendo mi próxima película y, con suerte, si todo va bien, filmaremos el próximo año», dijo. «Pero va a llevar un tiempo, no es un proyecto fácil. Debería llevar un poco de tiempo rodar, pero si todo va bien y estoy de buen humor».

Pero mientras que los tres artículos anteriores de Labaki han arrojado luz sobre varios aspectos de la sociedad libanesa, esta vez, sin entrar en detalles, dijo que estaba ampliando su alcance.

«Puede que esté sucediendo en diferentes países… esto es a lo que aspiro».