Nadiem se convierte en un sospechoso de hace, el KPK se coordinará con Jampidsus

Yakarta, Viva – Presidente KPKSetyo Budiyanto coordinará con la oficina del Fiscal General (AGO) relacionado con la continuación de la investigación de presuntos casos corrupción Google Cloud, que todavía es procesada por el KPK.

«Sí, por supuesto, hay una manera de coordinar con Jampidsus, con los investigadores si hay un proceso, sí, si se ha forzado los esfuerzos, si el estado que todavía está en casa, su llamada se dirige en casa», dijo Setyo en el Complejo del Parlamento Senayan, Jakarta citó el viernes 5 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Setyo era reacio a hablar más sobre el proceso legal en curso. Solo se aseguró de que la investigación del supuesto caso de corrupción de Google Cloud continuara.

El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim fue detenido por la Oficina del Fiscal General

«La investigación significa que lo que hacemos significa profundizar para poder hacer que el caso sea brillante, sí, muchas cosas que no podemos transmitir porque el proceso está en la etapa de investigación», dijo.

Anteriormente, la Oficina del Fiscal General (AGO) estableció un ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem makarim como sospechar casos de presunta corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en Kemendikbudristek En 2019-2022.

El director de investigación (Dirdik) Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo dijo que la pérdida del estado debido al caso de adquisición de computadoras portátiles de Chromebook alcanzó más de RP1.98 billones.

«La pérdida estatal que surge de esta actividad de adquisición se estima en más de RP 1.98 billones», dijo Nurcahyo en el Edificio Jampidsus Kejagung, Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Sin embargo, según Nurcahyo, para la certeza del número exacto de pérdidas estatales, los investigadores de Jampidsus todavía calculan las pérdidas estatales oficiales de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) como referencia oficial para la pérdida estatal. «Todavía en el cálculo de las pérdidas estatales por BPKP», dijo.

Nadiem Makarim fue nombrado sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022. Es el quinto sospechoso en este caso de adquisición de Chromebook.

Nadiem como Ministro de Educación y Cultura en 2020 planeó el uso de productos de Google en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Es sospechoso del Artículo 2 Párrafo (1) o Artículo 3 Juncto 18 de la ley (Ley) Número 31 de 1999 según lo modificado por la ley número 20 de 2001 sobre las enmiendas a la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de crímenes de corrupción Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

En adelante, Nadiem será detenido en el Centro de Detención de Salemba en la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante los próximos 20 días.

Anteriormente, la oficina del Fiscal General había nombrado a cuatro sospechosos en el presunto caso de corrupción en el Ministerio de Investigación y Tecnología en el Programa de Digitalización de Educación 2019-2022.

Los cuatro sospechosos son JT (Jurist Tan) como el personal especial del Ministro de Educación y Cultura en 2020-2024 y BAM (Ibrahim Arief) como ex consultor de tecnología en el Ministerio de Educación y Cultura.

SW (Sri Wahyuningsih) como Director de la Directora de la Escuela de la Dirección de PAUD de Educación Básica y Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021, así como de la Autoridad de Usuarios de Presupuesto dentro de la Dirección de la Escuela Primaria en el año fiscal 2020-2021.

Mul (Mulyatsyah) como Director de la Dirección de la Escuela Intermedia de PAUD de Educación Básica y Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021, así como la autoridad de los usuarios presupuestarios en la Dirección de la Escuela Secundaria Junior en el año presupuestario 2020-2021.