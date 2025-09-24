Nadiem se considera incapaz de estar libre de responsabilidades en el caso de corrupción de las computadoras portátiles

Yakarta, Viva – Observador legal, dijo Arifudin Nadiem makarim que fue nombrado como sospechoso en el caso corrupción proyecto de laptop Chromebook No se puede separar de la responsabilidad a pesar de que no tiene una intención malvada de dañar las finanzas del país.

Según él, las buenas intenciones detrás del Proyecto de laptop de Chromebook en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología no pueden abortar los elementos penales, especialmente relacionados con las supuestas pérdidas estatales y el abuso de autoridad.

Él dijo que Nadiem no estaba automáticamente libre de la responsabilidad de Java a pesar de que no había intención malvada de dañar al país. En la ley, continuó, las buenas intenciones (buena fe) no necesariamente eliminaban las consecuencias de un acto de violar la ley.

«Se requiere que un funcionario estatal cumpla con todas las regulaciones y procedimientos aplicables. Las violaciones de los procedimientos, especialmente que resultan en pérdidas estatales, pueden usarse como base para la responsabilidad», dijo Arifudin el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, el abogado de Nadiem Makarim, Hotman Paris, reveló que no había un solo centavo, tanto en términos de prueba de cuentas bancarias como en términos de testigos de que Nadiem había recibido dinero relacionado con la adquisición de las computadoras portátiles Chromebook. Incluyendo, no hay evidencia que muestre a Nadiem enriqueciéndose a sí mismo.

En el contexto de la Ley Penal de Corrupción (Corrupción), Arifudin explicó que las acusaciones de corrupción incluían un elemento más amplio que simplemente recibir dinero. Mientras tanto, los artículos se han centrado en las pérdidas estatales y el abuso de autoridad en la ley de corrupción.

«El elemento criminal no cae automáticamente a pesar de que no hay evidencia del flujo de fondos o declaraciones de testigos que digan que no hay fondos. Por lo tanto, la declaración no recibe dinero no es suficiente para liberar a alguien de la presunta corrupción», explicó.

Además, Arifudin agregó que la oficina del Fiscal General podría explorar el supuesto enlace entre la inversión de Google con Gojek en el caso Nadiem.

«Si el investigador del Fiscal General puede demostrar una relación causal clara, entonces el presunto» de vuelta «o» trueque «con la inversión de Google puede ser un elemento de soborno/gratificación que agrava este caso», dijo.