Nadiem Niega Recibir IDR 809 Mil Millones Del Caso Chromebook: Eso Es Un Error De Investigación

Jacarta – El ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim niega haber recibido Dinero 809,59 mil millones de IDR relacionados con el presunto caso corrupción adquisición de computadoras portátiles Chromebook.

Nadiem llamó a esto un error de investigación.

«Google abrió su voz y más tarde se demostrará que yo no recibí 809 mil millones de rupias y que fue un error de investigación», dijo Nadiem a los periodistas en el Tribunal de Corrupción del centro de Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

Nadiem cree que todos los hechos se revelarán uno por uno en el juicio de interrogatorio de testigos. También agradeció a todas las partes por el apoyo brindado.

Aunque admitió que estaba decepcionado con los resultados de la decisión provisional del panel de jueces, Nadiem todavía respetó el proceso legal en curso en el caso en su contra.

Se sabe que el panel de jueces se negó. excepción caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles chromebook presentado por el demandado, ex Ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim.

La audiencia de decisión provisional se celebró en el Tribunal de Distrito de Delitos de Corrupción (Tipikor), en el centro de Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

«En el juicio, se afirma que la resistencia o las excepciones del acusado Nadiem Anwar Makarim y su equipo de asesores legales son inaceptables», dijo el juez principal Purwanto Abdullah.

Luego, Purwanto ordenó que el manejo del caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook continuara hasta la etapa probatoria.

Mientras tanto, Nadiem Anwar Makarim fue acusado de recibir 809.590 millones de IDR en relación con el presunto caso de corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

El fiscal (JPU) de la Fiscalía General, Roy Riady, dijo que el dinero fue recibido por el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024 después de ordenar las especificaciones de las computadoras portátiles Chromebook para usar CDM o Chrome Education Upgrade, convirtiendo a Google en el único que controla el ecosistema educativo en Indonesia.

«El dinero que recibió Nadiem provino de PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) a través de PT Gojek Indonesia», dijo Roy en la audiencia para leer la acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el lunes.

El fiscal afirmó que la mayor parte del dinero de PT AKAB provino de la inversión de Google por valor de 786,99 millones de dólares estadounidenses.