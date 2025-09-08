Nadiem Makarim se convirtió en sospechoso, se consideró que Prabowo estaba lleno de promesas de erradicar la corrupción

Yakarta, Viva – Presidente del Liderazgo Central (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas Invite a la comunidad a continuar apoyando al presidente Prabowo Subianto Al llevar a cabo su promesa de hacer cumplir la ley y erradicar los delitos penales corrupción.

Además, la oficina del fiscal general (AGO) acaba de establecer un ex ministro de educación Nadiem makarim Como sospechoso en un caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook con una pérdida de estado estimada en RP 1.98 billones.

«Lo que está claro, para mí, Prabowo prometió el momento de las elecciones presidenciales (Pilpres) y en varios discursos erradicaría la corrupción. Vi que había sido llevado a cabo», dijo Buya Anwar el lunes 8 de septiembre de 2025.

Según él, la práctica de la corrupción no es solo en el Ministerio de Educación, sino que ha sido rampante en todas partes. En otras palabras, la práctica de la corrupción no es solo en las instituciones ejecutivas, sino que se extiende a instituciones legislativas e incluso judiciales.

Presidente del Liderazgo Central (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas

«Por lo tanto, el país ya está enfermo por los corruptores. Y Prabowo parece decidido a abrazarlo. Por eso. Es obligatorio que lo apoyemos», dijo.

Además, Buya Anwar destacó el asunto de la suposición de que Nadiem Makarim solo estaba equivocado al tomar decisiones y no aceptó el flujo de dinero. Supuestamente, dijo, alguien aceptaría el mandato si tuviera su conocimiento y ciertamente no asustado y no estaba equivocado al tomar decisiones.

«Solo las personas que no saben cómo manejar algo, que tiene miedo a hacer. Si las personas que saben ciertamente no tendrán miedo. Un corredor de la F1 no tiene miedo de competir porque ya sabe y tiene su conocimiento. Pero ciertamente no puede y no se atreve a traer un avión privado, porque no sabe cómo conducirlo», dijo.