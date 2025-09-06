Nadiem Makarim se convirtió en sospechoso de la corrupción de Chromebook, Jimly: no sean acusados ​​de ser políticamente

Yakarta, Viva – ex presidente Tribunal constitucional (Mk), dijo Jimly Asshiddiqie, el paso del Fiscal General (Ago) que nombró al sospechoso Nadiem makarimDebe ser una lección para que los funcionarios no sean arrogantes.

Leer también: Caso de Chromebook caliente! Hace dirección adicional de Google Investment



«Entonces, si estás en el poder, no seas arrogante. Esta es una rotación de poder. Si no quieres escuchar, mejorarte, más tarde después de bajar, serás golpeado. Al igual que Nadiem así», dijo Jimly el sábado 6 de septiembre de 2025.

Según él, las políticas educativas durante el medio de Nadiem Makarim se dañaron cada vez más. Aparentemente, dijo, se reveló que el que trabajaba no era interno sino el equipo desde afuera.

Leer también: La impactante reacción del AGO sobre Hotman que llamó a Nadiem no recibió el dinero de corrupción de Chromebook



«Trajo tropas del exterior, por lo que eran mecanismos de trabajo internos caóticos y violaron las reglas estándar en la burocracia del gobierno», dijo el ex líder de la Asociación de Académicos Musulmanes de Indonesia (ICMI).

Por lo tanto, Jimly recordó a los funcionarios políticos que recibieron el mandato deben aprender a administrar y liderar la burocracia confiable. Este caso de Nadiem, dijo Jimly, debe ser una lección de que cuando las posiciones ocupar deben funcionar lo más bien posible para servir al interés público.

Leer también: Sorprendentemente confiscación, la clave del documento clave del documento del caso de corrupción de Nadiem Makarim



Además, Jimly le pidió al público que no siempre asocie casos que arrastren a este Nadiem. Según él, la oficina del Fiscal General debe permanecer en la evidencia que tiene en el caso Nadiem.

Él dijo: No considere que los fiscales o investigadores policiales sean estúpidos. Por supuesto, al establecer a alguien como sospechoso, ya tiene evidencia suficiente.

«Esa es la ciencia de Kiralogi (conocimiento aproximadamente) no necesita ser escuchado. Los pasos de la oficina del Fiscal General son heterosexuales. No se fríen (acusados) políticamente. No sean observadores del exterior con conocimiento. Solo use conocimiento sobre», dijo Jimly.

Sugirió que Nadiem y su equipo por favor reúnan pruebas fuertes para refutar su participación en el caso. corrupción Chromebook en la corte.

«Esta información es muy abierta. Solo pruebe más tarde en la corte, que es abierta y transparente. No es necesario analizar a la política, este es el Genk en solitario, etc.», agregó.