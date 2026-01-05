Nadiem Makarim sabía que los Chromebook tenían problemas, pero dice esto

Jacarta – El fiscal de la Fiscalía General, Roy Riady, dijo que Nadiem Anwar Makarim ya lo sabía computadora portátil Chromebookcual es el producto interno obtención Equipos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el medio ambiente Ministerio de Educación y Cultura Año 2020, problemático.

Se dice que Nadiem se enteró de esto por una presentación del consultor de tecnología de Kemendikbudristek, Ibrahim Arief, alias Ibam, y el equipo de tecnología el 21 de febrero de 2020.

«Una de las explicaciones está relacionada con las actualizaciones de ingeniería que siguen siendo consistentes, es decir, que los Chromebooks tienen una conexión y compatibilidad limitadas para las aplicaciones del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia», dijo el lunes el fiscal en la audiencia de acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta.



Nadiem Makarim Foto : ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Así, en su presentación a Nadiem, dijo el fiscal, Ibam y el equipo de tecnología dijeron que las escuelas todavía necesitan computadoras personales (PC) basadas en el sistema operativo Windows (Windows OS).

Sin embargo, sobre la explicación de Ibam, el fiscal dijo que Nadiem afirmó «Hay que confiar en el gigante», refiriéndose a la necesidad de tener confianza en los productos de Google.

El fiscal reveló que la presentación de Ibam a Nadiem se llevó a cabo después de que Ibam, Yusuf Hidayah y Yunus Bahari mantuvieran una reunión con Google para discutir el precio y las especificaciones técnicas de los Chromebook.

En el caso de presunta corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, Nadiem fue acusado de corrupción que causó pérdidas financieras estatales por valor de 2,18 billones de IDR.

Entre otras cosas, cometió corrupción al adquirir instalaciones de aprendizaje basadas en tecnologías de la información y la comunicación en forma de computadoras portátiles Chromebook y CDM para los años fiscales 2020, 2021 y 2022 que no estaban de acuerdo con la planificación de adquisiciones y los principios de adquisiciones.

El crimen se habría cometido junto con otros tres acusados ​​que han sido juzgados, a saber, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih, así como el jurista Tan, que actualmente sigue en libertad.

En detalle, las pérdidas estatales causadas incluyen 1,56 billones de IDR relacionados con el programa de digitalización de la educación en el Ministerio de Educación y Cultura, así como 44,05 millones de dólares o el equivalente a 621,39 mil millones de IDR debido a la adquisición de MDL innecesario e inútil para el programa de digitalización de la educación.