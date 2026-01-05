Nadiem Makarim acusado de recibir Rp. 809,59 mil millones en caso de corrupción de Chromebook

Jacarta – Nadiem Anwar Makarim fue acusado de recibir 809.590 millones de IDR en relación con el presunto caso. corrupción programa de digitalización educación en forma de adquisiciones computadora portátil Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

El fiscal (JPU) de la Fiscalía General, Roy Riady, dijo que el dinero fue recibido por el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024 después de ordenar las especificaciones de las computadoras portátiles Chromebook para usar CDM o Chrome Education Upgrade, convirtiendo a Google en el único que controla el ecosistema educativo en Indonesia.

«El dinero que recibió Nadiem provino de PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) a través de PT Gojek Indonesia», dijo Roy en la audiencia para leer la acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el lunes.

Nadiem Makarim tras ser interrogado por el Fiscal General

El fiscal afirmó que la mayor parte del dinero de PT AKAB provino de la inversión de Google por valor de 786,99 millones de dólares estadounidenses.

Esto se puede ver en la riqueza de Nadiem registrada en el Informe de Riqueza del Administrador del Estado (LHKPN) en 2022, es decir, la adquisición de valores por valor de 5,59 billones de IDR.

Además de Nadiem, también hubo otras 24 partes que se enriquecieron en este caso, tanto personas físicas como jurídicas.

Como resultado de las acciones de Nadiem junto con los otros acusados, a saber, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih, así como el jurista Tan, que todavía está en libertad, el Estado sufrió una pérdida de 2,18 billones de rupias.

El fiscal detalló que las pérdidas estatales incluyeron 1,56 billones de IDR relacionados con el programa de digitalización de la educación en el Ministerio de Educación y Cultura, así como 44,05 millones de dólares o el equivalente a 621,39 mil millones de IDR debido a la adquisición de MDL innecesario e inútil para el programa de digitalización de la educación.

Por sus acciones, Nadiem enfrenta una sanción penal según lo regulado en el artículo 2, párrafo (1) o el artículo 3 en conjunto con el artículo 18 de la Ley (UU) Número 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción, modificada y complementada por la Ley Número 20 de 2001 en conjunto. Artículo 55 apartado 1) 1º del Código Penal.

El fiscal reveló que la adquisición de computadoras portátiles Chromebook de tecnología, información y comunicación (TIC) para 2020, 2021 y 2022 provino de fondos del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) de la unidad de educación del Ministerio de Educación y Cultura e Investigación y Tecnología, así como de los Fondos de Asignación Especial (DAK).