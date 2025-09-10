Nadiem está limpio pero no entiende la burocracia, rara vez carece del caso de Chromebook de RP1.9 T

Yakarta, Viva – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Menko Polhukam) Mahfud MD Habló sobre la figura Nadiem makarim quien ahora es sospechoso en el presunto caso corrupción Chromebook de laptop.

Según Mahfud, ex ministro de educación, cultura, investigación y tecnología (Mendikbudrists) Es una figura limpia, pero no entiende los entresijos de la burocracia gubernamental.

«En mi opinión, Nadiem es una persona limpia. Limpio, pero no entiende la burocracia y el gobierno», dijo Mahfud en el podcast Franco En el canal de YouTube Mahfud MD Oficial, Miércoles 10 de septiembre de 2025.



Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

Rara vez más ligero

Mahfud evaluó que uno de los signos de la ignorancia de Nadiem sobre la burocracia era su hábito de raramente presente en la oficina. Incluso dio un ejemplo de que había altos funcionarios que tuvieron dificultades para reunirse con Nadiem hasta que finalmente la reunión se celebró en un hotel.

Según Mahfud, Nadiem administra más a menudo su ministerio con un enfoque táctico como el negocio que ha dirigido, no con el patrón de trabajo de la burocracia gubernamental.

Mahfud también reveló que Nadiem había generado fuertes críticas de los foros de canciller en toda Indonesia. Durante Pandemi Covid-19, Mahfud inició una reunión en línea para discutir las políticas de educación superior. Sin embargo, los cancilleres en realidad se quejaron de que rara vez tenían dirección directa de Nadiem.

«‘Hasta ahora nunca hemos recibido dirección», dijo Mahfud imitando la declaración del rector de la Universidad Diponegoro.

Mahfud también reprendió a Nadiem, recordando que los asuntos de la política universitaria eran responsabilidad del Ministro de Educación y Cultura, no el Ministro Coordinador de Política y Seguridad.

Crítica de políticas de Chromebook

Además, Mahfud criticó la política de adquisiciones de laptop de Chromebook que ahora está arrastrando a Nadiem al presunto caso de corrupción. Consideró que el programa no estaba de acuerdo con las condiciones reales del mundo de la educación en muchas regiones.

«En algunos lugares, los niños aún tienen que cruzar con cuerdas a la escuela, los riesgos de vidas. En el pasado hay una política de Chromebook», dijo Mahfud.

Nadiem se convirtió en sospechoso en un caso de corrupción

Previamente, Oficina del Fiscal General Oficialmente llamado Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso de corrupción de la adquisición de Chromebook en el programa de digitalización educativa. El anuncio fue hecho por el director de investigación de Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, jueves 4 de septiembre de 2025 ..

Según la oficina del fiscal, Nadiem estuvo involucrado desde el principio en las conversaciones con Google Indonesia relacionada con el uso del sistema operativo Chrome OS en dispositivos de TIC gubernamentales. De hecho, el número 5 de PERMENDIKBUD de 2021 se llama bloquear el uso del sistema operativo.

A partir de los resultados de la investigación, la pérdida estatal debido al proyecto se estimó en RP1.98 billones, aunque la cifra exacta todavía estaba esperando la auditoría oficial de BPKP.

En este caso, Nadiem fue acusado bajo el Artículo 2 Párrafo 1 o Artículo 3 Juncto Artículo 18 de la ley Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción, según lo modificado por la ley número 20 de 2001, y el artículo 55 párrafo 1 del Código Penal. Ahora está detenido en el Centro de Detención de Salemba en la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante 20 días.