Nadiem abre hasta tres empresas encargadas por antiguos miembros de la Cámara de Representantes para adquirir Chromebooks

Jacarta – El fiscal (JPU) de la Fiscalía General, Roy Riady, reveló que el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, es sospechoso de allanar el camino para el ex miembro de la Comisión obtención computadora portátil Chromebook dentro del Ministerio de Educación y Cultura.

Lea también: Nadiem Makarim sabía que los Chromebook tenían problemas, pero dice esto



«En ese momento, la Comisión



El exministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim en el juicio por el caso Chromebook Foto : ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Lea también: No solo, Nadiem Makarim asiste a una sesión de Chromebook con el apoyo de figuras públicas y Ojol



El fiscal explicó que Nadiem abrió este camino cuando Agustina se reunió con Nadiem y Hamid Muhammad para discutir la adquisición de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el Ministerio de Educación y Cultura en 2021, antes y después del proceso de discusión presupuestaria de la Lista de Ejecución Presupuestaria (DIPA).

En ese momento, se necesitaban 431,730 unidades de computadoras portátiles Chromebook con detalles de 189,165 unidades provenientes de DIPA y fuentes presupuestarias.

242.565 unidades del presupuesto provienen del Fondo de Asignación Especial (DAK) 2021 sin ser revisadas

formación del precio de una unidad de computadora portátil Chromebook.

Lea también: El fiscal dice que Nadiem Makarim adquirió Chromebooks para intereses comerciales



El fiscal dijo que en ese momento Agustina preguntó si sus amigos podían trabajar en el proceso de adquisiciones, a lo que Nadiem respondió que los temas técnicos se podían discutir con Hamid.

Además, se dice que Hamid recomendó que Agustina se reuniera con el Director General en nombre de Jumeri, después de lo cual Agustina envió un mensaje vía Whatsapp a Jumeri que contenía instrucciones de Nadiem y Hamid sobre la recomendación de reunirse con Jumeri.

Luego de eso, Jumeri respondió con disposición de encontrarse con Agustina. Luego, Jumeri, Hamid, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah y Purwadi Sutanto, también recibieron «nombres de empresarios» de Agustina varias veces y pidieron que los nombres de estos empresarios trabajaran en la adquisición de TIC de portátiles Chromebook en 2021.

«Los nombres de estos empresarios son:

Hendrik Tio (PT Bhinneka Mentaridimensi), Michael Sugiarto (PT Tera Data Indonusa/Axioo) y Timothy Siddik (PT Zyrexindo Mandiri Buana)», añadió el fiscal.

En el caso de presunta corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, Nadiem fue acusado de corrupción que causó pérdidas financieras estatales por valor de 2,18 billones de IDR.