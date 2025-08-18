Nadie quiere esto, los hacks, la encogimiento y más están honrando a Los Ángeles



Desde su primer ritmo, «Nadie quiere esto«Hablé conmigo. La serie comienza con un rápido montaje de vistas de Los Ángeles (avenidas Palm Treelined, Echo Park Lake, como la» niña de verano «de Haim (con su lyric» LA On My Mind «. Desde allí, vemos a las estrellas Kristen Bell y Justine Lupe mientras pasan por una calle de L los Feliz, solo de Verrmont Avenue.

«Nadie quiere esto» no es el único contendiente de comedia Emmy con LA en su mente. «Hacks», «encogiendo», «el estudio» e incluso porciones de «Los únicos asesinatos en el edificio» de la temporada pasada le dieron un foco de atención a la ciudad de los ángeles. Otras series en los últimos años que han hecho un gran trabajo que muestra la alegría de vivir en Los Ángeles incluyen «Platonic», «Running Point», «Forever» y «No Good Deed».

Todos estos espectáculos se enorgullecen de sí mismos, justificadamente, en ir al aire libre y encontrar algunos de los rincones más únicos y ocultos de Los Ángeles. Es algo que me esfuerzo por hacer todos los años (¡alerta de enchufe egoísta!) Con el Gran caminata de Los Ángelesque creé en 2006 como una forma de encontrar a otros angelanos tan apasionados como por explorar nuestra ciudad a pie. Cada año caminamos a lo largo de una vía en Los Ángeles, desde el centro hasta el océano, siempre descubriendo nuevas atracciones, puntos de referencia, arquitectura y restaurantes en el camino. (La vigencia anual Great Los Angeles Walk viajará a través de Wilshire Boulevard el 22 de noviembre. Únete a nosotros y Lea más sobre esto aquí!))

Los Ángeles comprende 502 millas cuadradas, mientras que el condado de Los Ángeles es de 4,753 millas cuadradas, por lo que es comprensible que incluso la mayoría de los angelenos de toda la vida solo hayan explorado una fracción de su propio patio trasero. Parte de mi objetivo con el Great Los Angeles Walk es exponer a las personas a un nuevo lado de su ciudad natal, y eso es también lo que está haciendo los espectáculos como «Nadie quiere esto». El creador Erin Foster nació y creció aquí, pero pasó la mayor parte de su vida en el lado oeste, por lo que disparar en lugares como Eagle Rock (donde el personaje de Noé, interpretado por Adam Brody, vive) le dio una nueva perspectiva de la ciudad.

«Esa es una parte de Los Ángeles en el que realmente no he pasado mucho tiempo», dice ella. «Y así fue interesante, tener una idea de los vecindarios. Tiene una sensación real, dulce y pequeña».

Foster dice que presionó para disparar en el lugar todo el tiempo, e hizo un estudio de personajes sobre dónde colgaría la pareja del programa, Joanne y Noah. «Realmente traté de preguntar, ¿dónde pasarían estas personas su tiempo? Y luego, tejiendo en qué lugares serían interesantes de ver. Fue una parte muy divertida de hacer el espectáculo, descubrir todos estos lugares y hacer que caminen y se muevan y que se sintieran naturales. Ha sido aún más divertido cuando un local diría» que realmente se siente como donde almorzarían «.

¿Por qué todo esto es tan importante en 2025? Ha sido un año realmente difícil para el área de Los Ángeles. Eso comenzó con los incendios que destruyeron la mayoría de las Palisades del Pacífico y Altadena. La ciudad todavía está luchando por recuperarse de Covid, y la falta de vivienda sigue siendo una preocupación seria, mientras que las empresas y restaurantes icónicos están cerrando y los precios se elevan. Y luego está la Fuerza del Hielo invasor, paralizando a la región con miedo, ya que desgarra a las familias y encarcela a los residentes respetuosos de la ley (incluidos muchos ciudadanos legales) sin el debido proceso.

«Escucha, LA no es perfecto de ninguna manera», dice Foster. «Tenemos mucho espacio para crecer, con seguridad, y ha sido un momento difícil. Espero que sea mucho mejor, porque no está en su mejor forma en este momento. Pero también creo que el programa me ayudó a enamorarme de Los Ángeles un poco más de lo que tenía antes. Creo que cuando creces en algún lugar, son fácilmente críticos. Pero cosas como covid, los incendios, las cosas políticas que suceden con las cosas políticas que suceden con Ice Raids … son las comunidades de las comunidades … para proteger nuestra ciudad «.

Esto, quiero.