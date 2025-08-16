‘Nadie quiere esta’ estrella Kristen Bell se burla de la temporada 2

Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) están de regreso para la temporada 2 de «Nadie quiere esto«, Y el elenco y los productores del programa insinúan que habrá cambios en su relación después del final de la temporada 1.

«Joanne y Noah ahora están en un lugar en su relación para la temporada 2 donde se están haciendo diferentes preguntas», reveló el creador y showrunner Erin Foster en el inaugural Televerse Evento, organizado el 15 de agosto en el JW Marriott La Live. «Todos han estado en los primeros dos meses de una relación, y todos han pasado el umbral en el que le preguntan si usted y su pareja van a cenar con las familias del otro o si van a convivir entre sí. Hay todas estas cosas pequeñas y pequeñas que lo vinculan más cerca de otra persona».

Durante el panel, la actriz Jackie Tohn se burló de lo que sigue reservado para su personaje, Esther, que está casada con el hermano mayor de Noah, Sasha (Timothy Simons). «Profundamos mucho más en todos, porque tenemos más tiempo para hacer eso», dijo. «Creo que Esther se está dando cuenta en la temporada 2 de que quiere pasar un buen rato como Noah y Joanne, y no tener malos tiempos autoimpuestos».

«Nadie quiere esto» sigue a Joanne, una presentadora de podcast agnóstico que se encuentra enamorada de Noah, un rabino poco convencional. Los dos comienzan a cuestionar su creciente afecto el uno por el otro y si pueden hacer que el romance funcione entre los dos. En la primera escena de beso de la temporada 1, Bell y Foster revelaron la intimidad detrás del beso y por qué se volvió viral en línea.

«En el [first kiss] Momento, está destinado a darle a la audiencia la pasión, como estas dos personas y su comodidad, porque la comodidad puede ser increíblemente apasionada «, dijo Bell.» Es una emoción profunda y hermosa, y no la asociamos con los besos mucho «.

Foster agregó: «Creo que, como a veces, como mujeres, hay una especie de lenguaje universal que todos conocemos entre nosotros. Tenemos una responsabilidad cuando estamos creando algo que estamos diciendo la narración de romance a las mujeres jóvenes. Y muchas de ellas, ¿han sabido que sus hábitos no quieren emular y la idea de mostrar una relación sana?