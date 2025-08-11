Nadie lo reconocerá

John Oliver Caída ex Superman Decano Caín sobre su anuncio la semana pasada que él Planes para unirse a hieloDecir que muestra que la agencia podría estar en «problemas».

Discutiendo las recientes redadas que tienen lugar en todo Estados Unidos en el último episodio de «Last Week Tonight», Oliver dijo que ICE parece «más que un poco desesperado» para contratar nuevos agentes, señalando el hecho de que han eliminado los límites de edad y están sacando «anuncios de reclutamiento brutos». Luego dirigió su atención a Caín, quien dijo la semana pasada durante una aparición en «Jesse Watters en horario estelar» de Fox News en el que «jurará como agente de hielo, lo antes posible».

«Sabes, hay un viejo dicho en Hollywood: si todo lo que puedes conseguir es Dean Cain, estás jodido», bromeó Oliver.

«No estoy diciendo que el hielo no esté encontrando gente», continuó. «Solo digo, cuando te reduces a fijar una insignia en la estrella de 59 años de ‘El perro que salvó la Navidad’, ‘el perro que salvó las vacaciones de Navidad’ ‘, el perro que salvó las vacaciones’ ‘, el perro que salvó Halloween’, ‘el perro que salvó a la Pascua’ y ‘el perro que salvó el verano,’ tal vez estás en problemas».

Es cierto, aunque Caín interpretó a Superman/Clark Kent en la serie ABC de los 90 «Lois & Clark: The New Adventures of Superman», recientemente se llevó al espacio de la película de televisión, donde ha protagonizado seis películas «The Dog Who Saved …». Como resultado, Oliver dijo que Caín no debería preocuparse por cubrirse de servicio para evitar ser doxxed.

«En el lado positivo, no es necesario que ese tipo use una máscara porque las posibilidades de que alguien lo reconozca son jodidamente cero», dijo.

Mire el segmento completo de «Last Week Tonight» a continuación.