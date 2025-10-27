¡Nadie gana en la guerra!

Roma, EN VIVO – Décimo y duodécimo vicepresidente de la República de Indonesia y presidente general Consejo de la Mezquita de Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK), llamando a la importancia del coraje global para detener guerra.

Así lo trasmitió en su discurso en el Encuentro Internacional por la Paz con el tema ‘Paz atrevida‘ o ‘Atrévete a hacer las paces’ organizado por la Comunidad de Sant’Egidio en Roma, Italia, el lunes 27 de octubre de 2025.

En un foro al que asistieron líderes mundiales, figuras interreligiosas y activistas humanitarios de varios países, Jusuf Kalla enfatizó que sólo la paz puede garantizar el futuro de la humanidad.

«En la paz, los niños entierran a sus padres por causas naturales. En la guerra, los padres entierran a sus hijos por causas humanas. Sólo la paz puede mostrar la belleza del futuro», dijo JK.

JK explicó que las raíces de los conflictos mundiales a menudo provienen de tres factores principales que él llama 3G, Dios (religión), Gloria (gloria) y Oro (intereses económicos). Los tres, dijo, pueden dar lugar a la codicia, el fanatismo y la supremacía que pueden conducir al sufrimiento humanitario.

Destaca varios conflictos globales, como el ruso-Ucrania y la crisis humanitaria en GazaJusuf Kalla cree que el mundo aún no ha aprendido plenamente de la historia. Recordó que la guerra siempre sacrifica a los más débiles, a las mujeres, a los niños y a los civiles inocentes.

«La guerra divide a los humanos en ‘nosotros’ y ‘ellos’, fomenta la sospecha y destruye la armonía de la vida. En la guerra nadie gana. La humanidad siempre sale perdiendo», subrayó.

JK también destacó el importante papel de Estados Unidos a la hora de determinar la dirección de la paz en Oriente Medio. Considera que las iniciativas para presionar a las partes en conflicto a negociar deben ser una prioridad mundial

«Siempre digo que sólo el coraje político puede detener la guerra. Si Estados Unidos realmente quiere detener la guerra, entonces se puede lograr la paz», afirmó.

La figura de 83 años también enfatizó que una solución de dos Estados sigue siendo la mejor manera de resolver el conflicto palestino-israelí. Expresó su experiencia al establecer comunicación con el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, y consideró que la reconciliación entre Hamás y Al Fatah era la clave para la paz.