‘Nadie 2’ gana $ 1.3 millones en vistas previas del jueves

«Nadie 2«Recogió $ 1.3 millones en proyecciones de vista previa el jueves cuando la secuela de acción se dirige a un fin de semana de apertura que lo verá enfrentarse a» armas «.

Se prevé que la película, que trae a Bob Odenkirk como un suburbano típico que acumula un conteo de cuerpo serio cuando no conduce una minivan, ganará entre $ 10 millones a $ 12 millones de 3.200 teatros norteamericanos. Eso superaría la apertura de $ 6.8 millones de la primera «Nadie», pero vale la pena recordar que el original de 2021 se abrió cuando los cines volvían después de ser cerrado durante Covid. «Nadie» ganó $ 27 millones a nivel nacional y $ 57 millones en todo el mundo, mientras que se convirtió en un título popular en plataformas premium de video a pedido.

El seguimiento encuentra el personaje de Odenkirk, Hutch Mansell, y su esposa e hijos de vacaciones en una pueblo turístico hortera, con la esperanza de pasar un tiempo de calidad juntos. Su lateral se apresuró como un mercenario ha ejercido tensión en su matrimonio y lo ha dejado a perder eventos familiares. Sharon Stone coprotagoniza como un jefe de la mafia con unos cuantos tornillos sueltos: su pandilla de contrabandistas se alza con Hutch, amenazando con arruinar la R&R de todos. «Nadie 2» fue presupuestado modestamente en $ 25 millones. La primera película tenía un precio de $ 16 millones. Universal produjo y distribuyó la secuela, que se expandirá a 3.200 teatros norteamericanos durante el fin de semana.

«Nadie 2» probablemente no sea rival para «Armas», una película de terror retorcida de Warner Bros. y una nueva línea que abrió a un aplastamiento de $ 43.5 millones el fin de semana pasado. Sigue siendo un Taquillas Ganador durante toda la semana y debe encabezar los gráficos con $ 20 millones a $ 22 millones en su salida de segundo año.

El otro nuevo lanzamiento de este fin de semana, Spike Lee’s Crime Thriller «Más alto 2 más bajo«Debutará en aproximadamente 300 pantallas. Es una nueva versión del clásico de 1963 de Akira Kurosawa» High and Low «. Denzel Washington interpreta a un magnate de la música que se enreda en una trama de rescate. Escritura de Peter DeBuge de Variety que el «tercer acto sensacional de la película más que justifica lo que podría haber parecido una actualización innecesaria».