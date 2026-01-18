Nadia Tereszkiewicz aborda el paranoico eco-thriller ‘Souveraines’

ganador césar Nadia Tereszkiewicz (“The Crime Is Mine”, “Forever Young”) protagonizará “Souveraines”, el primer largometraje del aclamado cineasta Rémi Allier.

Allier ganó un César por su cortometraje de 2017 “Little Hands”, que luego fue preseleccionado para los Oscar. Su debut sigue a una madre y una hija fuertemente unidas involucradas en el terrorismo ecológico dentro de una célula de activistas radicales impulsados ​​por la conspiración. Después de sabotear una turbina eólica, la madre es arrestada y pierde la custodia, dejando a la niña con su tía, quien la expone a una visión del mundo diferente. Dividida entre las dos mujeres, la niña sigue profundamente influenciada por las creencias de su madre, convencida de que una gran conspiración de la élite amenaza a la sociedad.

Producida por Lionel Massol y Pauline Seigland de Películas Gran Huit (“Ghost Trail”) con Benoît Roland de Wrong Men (“La misteriosa mirada del flamenco”), “Souveraines” se rodará a finales de este año.

Films Grand Huit, con sede en Bretaña, también está preparando “Disorder”, el próximo largometraje de Giacomo Abruzzese, cuyo debut en 2023, “Disco Boy”, se estrenó en competición en Berlín y ganó el Oso de Plata a la Contribución Artística Destacada. Coproducida con Dugong en Italia, la película en italiano está ambientada en el Milán de los años 90, en medio del auge de la televisión privada y una nueva clase dominante. Seleccionado en el círculo de inversores del Marché du Film, el proyecto cuenta con el apoyo del MIC italiano y del fondo franco-italiano y su producción está prevista para finales de 2026. KMBO se encargará de la distribución en Francia.

Ya en la lata, “Vanishing Goats” de Grand Huit llegará a los cines franceses en abril, poco antes de que comience el rodaje de “Une de perdue, une de perdue”.

Escrita, dirigida y protagonizada por la luminaria del teatro Marie Remond, “Vanishing Goats” sigue a una directora francesa que intenta liberarse de una relación tóxica justo cuando consigue su gran oportunidad. La comedia romántica queer de Mathilde Elu, rodada en junio, “Une de perdue, une de perdue”, sigue un viaje en bicicleta a lo largo de la costa bretona, transformando paisajes y encuentros en un viaje de emancipación emocional. El elenco incluye a la comediante Laura Felpin (“Banger”), la cantautora Pomme (“Spirit of Ecstasy”), Louise Chevillotte (“Benedetta”) y Harpo Guit (“Mother Schmuckers”).

Más adelante, Seigland y Massol están desarrollando largometrajes como “Les Reves Tempetes” con El director de “Ghost Trail”, Jonathan Millet“Deepfake” de Ismaël Joffroy Chandoutis, “Ici Repose” de Moly Kane y “La desaparición de los dinosaurios”, cortesía de Élie Girard.

Tereszkiewicz y Mijo Ambos han sido nombrados Unifrance Talents to Watch en las dos ediciones anteriores del concurso. Unifrance Rendez-Vous en París.