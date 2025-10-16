Jacarta – Presidente del Consejo Económico Nacional (ÉL) Luhut Binsar Pandjaitan enfatizó el desarrollo de ‘Oficina familiar‘ no utilizará el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (Presupuesto público).

Lea también: DEN da esta recomendación a Prabowo con respecto a la UMP de 2026, Luhut enfatiza que no quiere ser regulado por organizaciones laborales



Así lo transmitió Luhut en respuesta a la negativa del Ministro de Finanzas. Antiguo Yudhi Sadewa financiará la construcción de la ‘Family Office’ con cargo al presupuesto estatal. Luhut aseguró que el ‘Family Office’ no tiene nada que ver con la APBN.

«Sí, pague usted mismo, la gente pone su dinero allí», dijo Luhut en la actividad «1 año Prabowo-Gibran: Optimismo 8% de crecimiento económico» en Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: A menudo llamado ‘sentimental’ por otros ministerios, Purbaya: Mantengo mi dinero seguro



Luhut explicó que el concepto de «family office» se trata más bien de esfuerzos atractivos inversortanto nacionales como extranjeros, colocar fondos en Indonesia con un mecanismo de cero impuestos en la etapa inicial, y luego pagar impuestos cuando los fondos se inviertan en proyectos en Indonesia.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Lea también: Luhut dice que la colocación de fondos gubernamentales por parte de Purbaya está comenzando a mostrar resultados, esto es lo que dijo



Por lo tanto, según Luhut, la construcción de la ‘Family Office’ utilizará exclusivamente un plan de financiación privado independiente y no requerirá apoyo del presupuesto estatal. «No tiene nada que ver con la Presupuesto Presupuestario», subrayó.

Actualmente, su partido está intentando formular regulaciones que puedan garantizar la seguridad de las inversiones en las ‘Family Offices’. Luhut quiere hacer creer a los inversores que Indonesia es un lugar seguro para albergar sus fondos.

Admitió que muchos inversores estaban esperando a que se formara el ‘Family Office’ porque estaban dispuestos a canalizar sus fondos de inversión. Al menos, Luhut dijo que Singapur y China eran los inversores en cuestión.

Construya una ‘oficina familiar’ en Bali

El presidente de DEN planea construir una «oficina familiar» en Bali, así como desarrollar una Zona Económica Especial (KEK) para el Centro Financiero. Esta área será una puerta de entrada para que los fondos de inversión extranjeros ingresen e inviertan en diversos sectores reales de Indonesia.

Hace algún tiempo, Luhut dijo que también desarrollaría una ‘Family Office’ en la capital del archipiélago (IKN). Pero ahora quiere centrarse en desarrollar y evaluar el proceso de la ‘Oficina Familiar’ en Bali para comprobar su eficacia.

“IKN es posible, pero no sigan queriendo que se haga todo, después no se hará nada”, afirmó.

En cuanto al riesgo de que los ricos no paguen impuestos debido al concepto de ‘Family Office’, Luhut afirmó que prepararía un sistema que pudiera seleccionar el perfil de cada posible inversor. A los candidatos que se determine que corren el riesgo de convertirse en evasores de impuestos se les negará la entrada al «family office».