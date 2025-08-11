Nacional chino en frontera en la frontera por ingresar a la India sin documentos válidos







Un nacional chino de 62 años fue arrestado en el área de Sonauli a lo largo del Frontera indo-nepal Aquí, mientras supuestamente intentaba ingresar a la India sin documentos de viaje válidos, dijo el lunes un oficial de policía. Zhang Yong, que venía a la India desde Nepal, fue arrestado por la Sashastra Seema Bal (SSB) durante la verificación de rutina en el área de Sonauli el domingo por la noche, dijo el oficial de la estación de la estación de Sonauli Ajeet Pratap Singh.

Tenía un pasaporte chino, pero no había documentos de visa indios y documentos válidos. Singh dijo que se están tomando medidas legales contra el Ciudadano chino Y está siendo cuestionado.

La policía también está investigando si estuvo involucrado en alguna actividad criminal. Se ha registrado un caso.

