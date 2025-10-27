Nacimiento temprano: sentimiento de una patria

Jacarta – Cada 28 de octubre, nación Indonesia conmemorar el dia Compromiso juvenilun momento importante que se convirtió en un hito en su nacimiento espíritu asociación y unidad nacional. Sin embargo, detrás de la conmemoración que ahora se celebra cada año, hay una larga historia de la lucha de los jóvenes indonesios en la era colonial que inculcó el sentido de una patria, una nación y un idioma: Indonesia.

Lea también: 5 datos interesantes sobre el Juramento Juvenil que se conmemora cada 28 de octubre



El comienzo del movimiento juvenil



Conmemoración del Día del Juramento Juvenil (Ilustración fotográfica)

Lea también: Contenido completo y significado del compromiso juvenil que la generación Z debe comprender



A principios del siglo XX, Indonesia todavía estaba bajo dominio colonial holandés. Sin embargo, el espíritu de renacimiento nacional comenzó a crecer, especialmente después de la fundación de organizaciones de movimiento como Budi Utomo (1908), Indische Partij (1912) y Sarekat Islam (1911).

En medio de condiciones de opresión y limitaciones, ha surgido una generación joven hambrienta de cambio. Ya no estaban satisfechos sólo con luchas regionales, sino que comenzaron a pensar en una lucha más amplia: por toda la nación que más tarde sería conocida como Indonesia.

Lea también: Manteniendo la paz en el Día del Compromiso de la Juventud, TNI-Polri fortalecen la sinergia nacional



De aquí nacieron varias organizaciones juveniles, como Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Celebes y Jong Betawi. Aunque inicialmente se orientaron hacia sus respectivas tribus y regiones, estos jóvenes finalmente se dieron cuenta de que tenían el mismo objetivo: la independencia y la unidad nacional.

I Congreso de Jóvenes: Primeros pasos hacia la unidad

El camino hacia el Compromiso de la Juventud comenzó con el Primer Congreso de la Juventud que se celebró del 30 de abril al 2 de mayo de 1926 en Yakarta. Este congreso fue iniciado por la Asociación de Estudiantes de Indonesia (PPPI).

El objetivo del congreso era fortalecer las relaciones entre las organizaciones juveniles y discutir la importancia de la unidad nacional. Aunque no produjo ninguna decisión importante, el Primer Congreso de la Juventud logró hacernos ver que se necesitaba un espíritu de unidad para luchar contra el colonialismo.

II Congreso de Jóvenes: Nacimiento del Compromiso Juvenil



Conmemoración del Día del Compromiso Juvenil

Dos años más tarde, los días 27 y 28 de octubre de 1928, se celebró en Yakarta el Segundo Congreso de la Juventud, que se convirtió en un momento histórico. A este congreso asistieron varias organizaciones juveniles, como Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes y otras.

Entre las figuras importantes que asistieron se encontraban Sugondo Djojopuspito (presidente del congreso), WR Supratman, Amir Sjarifuddin, Djoko Marsaid, Johannes Leimena y Poernomowoelan.