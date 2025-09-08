Nacieron dos nuevos campeones de MLSC 2025 Tangerang

VIVA – The Milklife Soccer Challenge (MLSC) Tangerang 1 2025/2026 fue feroz durante seis días, 2-7 de septiembre de 2025. Dos equipos de la escuela primaria aparecieron como campeones después de pasar un duelo caliente en la final.

SDN Pakulonan 02 ganó con éxito el título en la categoría de edad (KU) 12 después de conquistar la escuela británica Yakarta (BSJ) a través de un tiroteo de penalti, domingo 7 de septiembre de 2025. Mientras estaba en KU 10, fue SDN Pondok Kacang Timur 04, que salió como campeón después de SDN Penjaringan 06 con una puntuación delgada de 1-0.

SDN Pakulonan Fighting 02 vs BSJ funciona con fuerza. Ambos equipos compran y venden ataques, pero el puntaje 0-0 duró hasta que se agota el tiempo normal. El partido debe determinarse a través de las penalizaciones.

SDN Pakulonan 02 funciona más tranquilo. Chalista Naura Chelsea, Nabila Nur Rabbani y el portero Fatimah Azzahra ejecutaron con éxito la patada. BSJ tuvo que estar satisfecho para ser subcampeón después de que Yi Luo (Luoyi) no cumplió con sus deberes.

El entrenador Marpudin dijo que este trofeo era el fruto del largo trabajo duro.

«Nos hemos preparado desde el año pasado. Dos veces falló, finalmente ahora el campeón. La clave es la calma y presionando las reuniones al oponente», dijo.

El portero Fatimah Azzahra, quien solo practicó durante tres meses bajo el bar, se convirtió en un héroe del equipo. «Es genial ser campeones. No hay nerviosos porque hemos aprendido oponentes con el entrenador», dijo Fatimah.

En la final de KU 10, SDN Pondok Kacang Timur 04 ganó estrechamente sobre SDN Penjaringan 06. El solo gol fue creado por Meysah Kholifah Handayani a través de una patada dura después de recibir un pase maduro de Aprilia Natasya.

Meysah no puede contener la emoción. «Es genial poder marcar un objetivo decisivo. Continuamos manteniendo la comunicación en el campo y somos más valientes según las instrucciones del entrenador», dijo.

El entrenador Ichsan Purwa dijo que estaba orgulloso a pesar de que la preparación del equipo era bastante corta. «Solo preparamos cinco meses, pero los niños juegan y apuntan a los campeones», dijo.

La atmósfera del partido es cada vez más competitiva

La cantidad y la calidad de las hijas de la ciudad de Benteng mostraron una tendencia positiva en el Milklife Soccer Challenge Tangerang 1 2025 – 2026. Esta vez, 1,301 estudiantes de 68 Madrasah Ibtidaiyah (MI) y Escuela Primaria (SD) de la ciudad de Tangerang y las áreas de los Soatchi de Tangerang, participaron en los deportes de los Sports Sports Life Life Life de Djarum de las mujeres. Se dividen en 87 mi equipo 12 y 35 mi equipo 10 para mostrar su capacidad de procesar ‘la piel redonda’ mientras ganan el mejor título de esta serie.

«MLSC Tangerang siempre es interesante de ver. Debido a que además de la presencia de escuelas internacionales del evento en la Serie 2 de 2024, lo que hace que la atmósfera del partido sea más caliente, siempre hay una sorpresa en cada serie. Como en la serie este tiempo, el campeón en KU 10 y KU 12 es un nuevo campeón. Esto significa que la competencia es bastante apretada y no dominada por una o dos escuelas», dijo el representante de la Fundación Djarum Sportsps.

Lista de MLSC Tangerang Champion Series 1 2025/2026

Categoría de edad 10

Campeón: SDN Pondok Kacang Timur 04

Subcampeón: SDN Penjaringan 06

Semifinalis: British School Yakarta y Sdn Buaran 02

El máximo anotador: Nitya Safira Jaya (SDN Pinang 3, 20 goles)

Mejor jugador: Alika Syafina Putri (Sdn Pondok Kacang Timur 04)

Mejor portero: Shafina Damayanti (SDN Penjaringan 06)

Equipo de Fairplay: SDN Pinang 3

Categoría de edad 12

Campeón: SDN Pakulonan 02

Subcampeón: British School Yakarta

Semifinalis: Sdn Pondok Jagung 02 y Sdn Kunciran 8

Anotador cerrado: Profeta Nur Rabbani (SDN en Pekulon 02, 19 goles)