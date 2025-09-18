Nacido de nuevo ‘Renovado para la temporada 3

Marvel Studios «Daredevil: Nacido de nuevo«Disney+ ha renovado oficialmente por una tercera temporada, Variedad puede confirmar. El espectáculo comenzará a disparar con las estrellas Charlie Cox y Vincent D’Onofrio a principios de 2026.

Las noticias de renovación llegan después Hubo especulaciones en línea que el regreso del hombre sin miedo concluiría después de solo dos temporadas. El líder de la serie, Charlie Cox, hizo un comentario en un panel de GalaxyCon en julio esa temporada 2, que saldrá en 2026, sería la «temporada final» del programa.

Los fanáticos se apoderaron rápidamente de la frase, pero el coprotagonista de Cox, Vincent d’Onofrio [season]. »

«Daredevil: Born Again» se lanzó en Disney+ en marzo. Junto con Cox y D’Onofrio, el elenco incluye a Margarita Levieva, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini y Ayelet Zurer. Además, Deborah Ann Woll y Elden Henson repitieron sus papeles como Karen Page y Franklin «Foggy» Nelson, mientras que Jon Bernthal regresó como Frank Castle, también conocido como The Punisher.

Dario Scardapane se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Los episodios fueron dirigidos por Justin Benson y Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff y David Boyd. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Christopher Ord & Matthew Corman y Benson & Moorhead también son productores ejecutivos de la serie.

«Daredevil: Born Again» fue bien recibido por fanáticos y críticos por igual en su lanzamiento. La primera temporada mantiene un índice de aprobación crítica promedio del 87% en Rotten Tomatoes.