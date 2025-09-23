Nacho Redondo Signs con Gersh

Venezolano comediante Nacho redondo ha firmado con Gersh para la representación.

El cómic con sede en la Ciudad de México, que actúa exclusivamente en español, se encuentra actualmente en una gira de 29 fechas por los Estados Unidos.

Su enfoque para la gira difiere de la mayoría de los actos internacionales. Mientras que muchos cómics de fuera de los Estados Unidos adaptan sus sets para audiencias de habla inglesa (o adoptan un modelo bilingüe), Redondo está apostando en el creciente apetito por la comedia en español en América del Norte y se apega a su acto habitual (a pesar de hablar inglés fluido).

Redondo es conocido por su podcast «Escuela de Nada», que cubre la política, la cultura y la identidad personal. Con casi 700 episodios, el programa ayudó a lanzarlo al reconocimiento global. Continuó construyendo impulso con su «Macadamia» especial de 2023 y su espectáculo de 2024 «Huevo de Dragón».

El comediante lanzó su gira «Traumas» por México, Europa y América Latina en abril de 2025 y permanecerá en el camino en los Estados Unidos hasta febrero de 2026. En sus espectáculos, interactúa con los miembros de la audiencia que comparten sus traumas más profundos para que él se burle juguetonamente y explore en un diálogo sobre empatía y sufrimiento.

La propia carrera de Redondo fue muy informada por un momento traumático en 2017, cuando una broma que hizo en un festival de comedia llevó a su censura política y exilio de su país de origen de Venezuela.

Los hitos profesionales de Redondo incluyen encabezar el primer show totalmente-show en el Miami Improv en 2019 y actuar en el Netflix es un festival de bromas en 2024.

Se une a una lista de comedia en Gersh que incluye a John Oliver, Kevin Nealon, Jamie Foxx, Kathy Griffin, Maria Bamford, Sasheer Zamata y más. Redondo también está representado por el gerente David Serna y la Agencia Margot.