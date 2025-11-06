Na Daehoon y Jule se reconcilian en secreto, diferente destino profesional de Sahroni y Uya Kuya en la RPD de RI

VIVA – Noticias sobre no hay tiempo Y Navidad reconciliarse en secreto? La declaración del Tribunal Religioso dejó atónitos a los lectores. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. raisa Resulta que hubo un derrame sobre Pinterest y también se destacó la cocina.

Lea también: La figura de Sabrina Alatas a los ojos de Hamish Daud: ¡Su familia es realmente buena!



Sin mencionar el asunto de que los amigos descubran las razones por las cuales Sabrina Alatas todavía en silencio. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del jueves 6 de noviembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

¿Na Daehoon y Jule se reconcilian en secreto? La declaración del tribunal religioso deja atónitos

Lea también: Daehoon demanda oficialmente el divorcio de Jule después de engañarla



La agitación en el hogar del creador de contenido Na Daehoon y su esposa, Julia Prastini alias Jule, ha entrado en un nuevo capítulo. Después de que un internauta circulara afirmaciones de que Daehoon había demandado oficialmente a su esposa, de hecho, esta información fue directamente negada por el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Lea también: Hamish Daud, llamado un lugar para hacer trampa, confirma que usa Pinterest con Sabrina Alatas para hacer…



Leer más aquí.

¡Muchas personas no lo entienden! Raisa resulta que habló sobre Pinterest y la cocina

El divorcio de Raisa Andriana y Hamish Daud sigue siendo el tema más candente en el ciberespacio. En medio de las especulaciones sobre la causa de la ruptura del matrimonio de la pareja de celebridades, el público comenzó a rastrear una serie de publicaciones antiguas de Raisa que supuestamente contenían un «código» sobre el tema de la infidelidad.

Leer más aquí.

Amigos revelan los motivos por los que Sabrina Alatas sigue en silencio

El nombre Sabrina Alatas todavía es muy discutido luego de ser acusada de tener una relación especial con el actor Hamish Daud. Esta acusación surgió de una publicación de Pinterest con el tema «Future House» que Sabrina hizo con las iniciales HDW, que los internautas luego vincularon con el nombre completo Hamish Daud Wyllie. Las especulaciones se volvieron locas, especialmente en medio del divorcio de Hamish y Raisa.

Leer más aquí.

Habib Jafar lloró al enterarse de que Onad estaba atrapado en un caso de drogas



Onadio Leonardo y Habib Jafar

El músico y presentador Onadio Leonardo, o como se le llama familiarmente Onad, recientemente sorprendió al público con la noticia de que la policía lo había arrestado por abuso de drogas. Sin embargo, en medio del revuelo, la atención del público también se centró en la figura del joven predicador Habib Jafar Al Hadar, de quien se sabe que tiene una estrecha relación con Onad.