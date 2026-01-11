Na Daehoon refuta acusaciones de violencia doméstica: ¡difamación!

VIVA – Ya veinte finalmente habló después de que su ex esposa lo acusara de violencia doméstica (KDRT), Navidad. Esta acusación provocó un largo debate en las redes sociales, especialmente porque era la razón por la que, según Jule, estaba detrás del caso de aventura que anteriormente se había vuelto viral. En respuesta a eso, no hay tiempo negó enfáticamente y calificó las acusaciones de calumnias.

Lea también: Jule supuestamente confiesa haber hecho trampa debido a la violencia doméstica, los internautas no creen: la custodia de los hijos no es posible para Daehoon



En su declaración que circula en las redes sociales, Na Daehoon dijo que no había cometido el acto del que se le acusaba. Pidió al público que no crea fácilmente en cuestiones que, según él, carecen de fundamento. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Al revelar las razones de la trampa, Jule aborda la presunta violencia doméstica de Na Daehoon



«Calumnias, muchas calumnias, muchas calumnias. No es cierto, muchachos, no les importa», dijo Na Daehoon citado en Instagram @pembasmii.kehaluan el domingo 11 de enero de 2026.

Na Daehoon también enfatizó que mantuvo la calma al enfrentar esta situación porque sentía que nunca había hecho nada vergonzoso en su vida. Admitió que se atrevió a ser abierto porque creía en lo que había estado pasando hasta ahora.

Lea también: ¡Viral! Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica, Jule se preocupa por la condición del niño



«También me relajo porque nunca hago cosas que me avergüencen, por eso puedo ser valiente. Ya me conoces», dijo.

Según él, las acusaciones y las cuestiones negativas son cosas que suceden a menudo, especialmente cuando las cuestiones personales se convierten en consumo público.

«Hay mucha calumnia en este mundo», añadió.

Esta declaración inmediatamente provocó diversas reacciones por parte de los internautas. De hecho, algunos internautas vincularon la negativa de Daehoon con la decisión del tribunal de otorgarle la custodia de sus hijos. Consideraron que esta era la razón por la que las acusaciones de violencia doméstica eran dudosas.

«Si eres un niño domesticado, tal vez una madre debería luchar por la custodia de sus hijos, así que ¿por qué no entregar la custodia al padre domesticado?».

«Si la empleada doméstica lo sabía, ¿por qué los niños no tomaron el jule?»

«Si se trata de violencia doméstica, los niños definitivamente no podrán acudir al tribunal para unirse al autor de la violencia doméstica».

Anteriormente, Jule fue el primero en ser el centro de atención del público debido al tema de su romance con Safrie, que fue ampliamente discutido en varias plataformas de redes sociales. Se reconoció que la presión del público había sacudido su condición mental hasta que finalmente optó por brindar aclaraciones a través de mensajes directos (DM) que circularon ampliamente.