Na Daehoon dice que su promesa de divorcio y matrimonio con Jule termina oficialmente

Jacarta – no hay tiempo Finalmente completó su proceso de divorcio con alias Julia Prastini Navidad. Después de pasar por una serie de juicios, el hombre de Corea del Sur hizo oficialmente el voto de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el martes 30 de diciembre de 2025.

Este momento marcó el final de la familia de Daehoon y Jule, que anteriormente solía estar en el centro de atención del público. La confirmación de la promesa de divorcio fue transmitida directamente por el abogado de Daehoon, Rio Rachmat Effendi. Destacó que su cliente estuvo presente en persona y pronunció el divorcio ante el tribunal de jueces. Desplázate para descubrir qué sucede a continuación, ¡vamos!

«Ayer martes 30 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta», dijo Rio en un mensaje corto el miércoles 31 de diciembre de 2025.

«Vino directamente (a la Autoridad Palestina del Sur de Yakarta)», añadió.

Según Rio, Daehoon no hizo una larga declaración después del juicio. Sólo expresó su alivio y agradecimiento porque el proceso legal transcurrió según las expectativas y sin obstáculos importantes.

«Sí, simplemente estoy agradecido por el proceso de prueba de solicitud. divorciado «El divorcio se desarrolló sin problemas», dijo.

Anteriormente, el Panel de Jueces del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta había aceptado la petición de divorcio y divorcio de Daehoon. En esta decisión, el juez no sólo dio permiso para pronunciar el voto de divorcio, sino que también determinó que la custodia del niño recaería en manos de Daehoon. Esta decisión se convirtió en uno de los puntos importantes en su caso de divorcio.

La solicitud de divorcio de Daehoon y el propio talak se registraron el 6 de noviembre de 2025, en medio del rápido problema de discordia matrimonial que fue ampliamente discutido en las redes sociales. El nombre de Jule se convirtió en tema de conversación después de que circularon acusaciones de una aventura. Las fotos y videos que muestran su cercanía con otros hombres incluso se difundieron ampliamente y provocaron diversas especulaciones públicas.

A pesar de que el problema estaba creciendo enormemente, Daehoon decidió permanecer en privado. Durante todo el proceso del juicio, se mostró cooperativo y casi siempre estuvo presente, acompañado por su equipo directivo y representante legal. Por otro lado, se registró que Jule nunca asistió al juicio de divorcio, a pesar de que había sido citado oficialmente por el tribunal.