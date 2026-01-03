MyPertamina Veranda garantiza atención gratuita al público en las zonas de descanso de las autopistas durante Navidad

Jacarta – PT Pertamina Patra Niaga proporciona Porche MyPertamina en el área de descanso km 66A de la carretera de peaje Pandaan-Malang, Java Oriental. Esta instalación es una parada cómoda y gratuita para el público durante los periodos vacacionales de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 (nataru).

Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dijo, varios servicio El público puede utilizarlo de forma gratuita en MyPertamina Veranda. Desde servicios de salud, alimentación y refrescos, sillones de masaje, rincones de juego infantil, masajes, cortes de pelo, salas de oración, hasta videoconsolas.

«Aquí hay servicios gratuitos que hemos preparado, que van desde cortes de pelo, cuidado de uñas, masajes, hasta comidas y bebidas gratuitas que pueden disfrutar las personas que viajan de ida y vuelta y también regresan», dijo Roberth, citado en su declaración, el sábado 3 de enero de 2026.

Roberth agregó que este servicio adicional fue preparado para apoyar la comodidad de las personas durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

«La gente sólo tiene que entrar, mostrar la aplicación MyPertamina y luego podrán disfrutar de todo gratis en MyPertamina Veranda», explicó.

Diki Dwitomo, un regreso a casa de Cilacap, Java Central, que viajaba con su familia a Malang, admitió que MyPertamina Veranda era un cómodo lugar de descanso en medio de su largo viaje.

«En MyPertamina Veranda podemos descansar, las instalaciones también son completas. Hay sillones de masaje, un lugar para descansar, incluso podemos jugar. Hay snacks, helados y también canjeamos puntos MyPertamina. Los niños pueden descansar y yo también puedo refrescarme antes de continuar mi viaje nuevamente», dijo.

Otro usuario de peaje, Erla, también sintió los beneficios del servicio en Serambi MyPertamina mientras descansaba en el área de descanso en el kilómetro 66A de la autopista de peaje Pandan-Malang.

«Estaba cansado y dolorido, así que pude recibir un masaje gratis en un sillón de masaje», dijo.