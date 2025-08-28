Mypertamina se extiende la promoción para que los consumidores faciliten las transacciones

Yakarta, Viva – Pt Pertamina Patra Niaga afirmó, el programa Mypertamina La difusión de premios no es solo una forma de agradecimiento a los clientes leales. Pero también es una forma en que Pertamina Patra Niaga invita a las personas a realizar transacciones más fácilmente y disfrutar de varios promoción Interesante a través de solicitud Mypertamina.

Secretario Corporativo de PJ Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza recordó al público que intercambiara los puntos del Premio del Programa Mypertamina 2025 Período 2 que finalizará el 31 de agosto de 2025.

«Es suficiente abrir la aplicación Mypertamina, verificar el número de puntos, luego intercambiarlos en cupones de lotería, las personas pueden luchar por premios atractivos que van desde el viaje del Hajj, los automóviles, las motocicletas, hasta los últimos teléfonos celulares y computadoras portátiles», dijo, citado desde su declaración, jueves 28 de agosto, 2025.

A partir del 1 de julio, 2022 Pertamina abre registro en el sitio web de Mypertamina.

Según él, se intercambian más puntos más rápido y muchos puntos, mayores serán las posibilidades del cupón registrado y participaron en el sorteo del período 2 que se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2025 en el evento Mypertamina Wikenfes en Purwokerto, Java Central.

«Disfrute de promociones atractivas para comprar productos Pertamina como BBM y GLP para ser más eficientes con Mypertamina. Descargemos la aplicación Mypertamina y encontremos una variedad de promociones y premios atractivos de nosotros», dijo.

