MyPertamina regala autos con descuentos en el precio del combustible en octubre de 2025, mira cómo

Jacarta – Pertamina Patra Niaga vuelve a ofrecer variedad promoción Ahorros y bonos atractivos para los clientes este mes de octubre. A través de la aplicación Mipertaminacombustible el combustible (bbm) puede ser más práctico y rentable.

Pj. Secretario Corporativo Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dijo que Pertamina Patra Niaga está preparando varias promociones que van desde descuentos directos en precios hasta ahorros en la compra de combustible. Puntos de bonificación, hasta vale electrónico Y billetera electrónica con devolución de efectivoasí como la oportunidad de ganar la lotería de Distribución de Premios MyPertamina 2025.

«Simplemente abriendo la aplicación MyPertamina, verificando el número de puntos y luego canjeándolos por cupones de lotería, la gente puede competir por premios atractivos», dijo Roberth, citado en su declaración, el martes 14 de octubre de 2025.

Explicó que en octubre se realizaron una serie de promociones, a saber, me gusta el lunes. ¿Cuál es un descuento en la compra de combustible de 300 IDR/litro por cada compra? Pertamax y Pertamax Turbo es válido todos los lunes con una transacción mínima de IDR. 30.000.

Entonces, Gracias a Dios es el día del combustible es decir, un descuento de Rp. 300/litro para Pertamax, Pertamax Turbo y Pertamina Dex, transacción mínima Rp. 250.000 cada viernes. Luego, el bono de fin de semana, es decir, todos los sábados, los consumidores que compren la serie Pertamax y la serie Dex obtendrán inmediatamente el doble de puntos que se canjearán en MyPertamina.

Roberth agregó que Pertamina Patra Niaga invita a todos los usuarios leales de MyPertamina a intercambiar sus puntos de inmediato. Porque este período pronto cerrará el 31 de octubre de 2025.

«A partir de un viaje Hajj para dos personas, un coche Honda HR-V, una moto Vespa, hasta el último iPhone, todo puede ser tuyo, gracias a nuestro espíritu, ¡Toda Indonesia puede ganar!», concluyó.