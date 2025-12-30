Myles Garrett habla mal de los fanáticos de los Browns enojados por la victoria de los Steelers

El marrones de cleveland No puedo afirmar de ninguna manera ser una franquicia ganadora en 2025, o simplemente en general en la gran mayoría de los jugadores de la liga. Era del Super Bowl – pero Myles Garrett Fue claro con la base de fans recientemente que ganar sigue siendo el punto.

Durante mucho tiempo han existido teorías contrapuestas sobre el valor de las victorias al final de la temporada que pueden elevar la moral, fomentar la esperanza para el futuro y revelar talentos ocultos, pero que también pueden costarle a una franquicia en reconstrucción como los Browns una posición significativa en el draft.

Cleveland obtuvo una de esas victorias el domingo 28 de diciembre. Los Browns superaron al rival. Acereros de Pittsburgh en Cleveland, pasando a 4-13 en la temporada y poniendo en peligro las esperanzas de los Steelers de playoffs. Ahora serán los anfitriones del Cuervos de Baltimore en Pittsburgh la próxima semana, con el ganador capturando la división y el puesto número 4 de la AFC y el perdedor perdiéndose la postemporada.

La victoria proporcionó destellos de promesa para el próximo año y más allá, ya que la estelar clase de novatos del equipo jugó bien en todos los ámbitos. Mientras tanto, la defensa, que sigue estando entre las mejores de la liga, contaba con el legendario mariscal de campo. Aarón Rodgers y compañía a seis puntos en la jornada.

Más allá de eso, el mariscal de campo de Cleveland Shedeur Sanders obtuvo la segunda victoria de su campaña de novato, mientras continuaba el desarrollo del popular comunicador de los Browns.

Así que fue con verdadero orgullo, y tal vez con un toque de indignidad, que Garrett habló directamente con los fanáticos y miembros de los medios que criticaron la victoria del equipo sobre su rival de toda la vida porque la victoria dejó a Cleveland en la cima. Selección general número 6 con un juego para jugar.

«Que me condenen si voy a salir y acostarme con otro equipo sólo porque queremos más selecciones de draft». Garrett dijo el domingo durante su entrevista posterior al juego.. «Ese no soy yo.»

Myles Garrett pasó de exigir un intercambio fuera de Cleveland a establecer la cultura de los Browns

Garrett tenía más que decir sobre la noción de jugar para perder.

«Nadie se apuntó para perder», dijo Garrett. «Así que no me importa cuál sea la situación con el récord. Ninguno de nosotros quiere alinearse y tumbarse ante un equipo o un hombre que está delante de nosotros».

Si bien puede parecer que fue hace mucho tiempo, fue recién en la pasada temporada baja que Garrett fue exigiendo un intercambio fuera de Cleveland y afirmando su deseo de competir por un Super Bowl como la razón principal.

atrapó algunos calor cuando retrocedió después de que el equipo le ofreciera una extensión de contrato de cuatro años por valor $160 millonespero Garrett ha sido consistente en querer establecer una cultura en Cleveland durante toda la temporada y se ha encargado de ser un líder en esa iniciativa.

Myles Garrett garantiza récord de capturas en la semana 18 contra los Bengals

Desde una perspectiva de desempeño en el campo, Garrett ha hecho mucho más allá de lo que le corresponde esta temporada en lo que respecta a establecer una cultura y contribuir a ganar.

Entra en la Semana 18 contra el bengalíes liderando la liga con 32 tacleadas por pérdida. Garrett también ocupa la cima de la NFL con 22 sacosa sólo media captura de empatar el récord de una temporada y a una captura de romperlo.

Garrett, quien parece estar en camino de ganar el premio al Jugador Defensivo del Año por segunda vez en tres temporadas, esencialmente garantizó que reclamará el récord en Cincinnati el domingo 4 de enero.

“Como quieras redactarlo, se hará”, dijo.